Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Страховщики в Новосибирской области активно используют индивидуальный тариф в границах установленного в ОСАГО тарифного коридора. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. По его словам, с 9 декабря 2025 года, то есть с момента введения повышенного тарифного коэффициента ОСАГО, в регионе было заключено 157 тысяч годовых договоров ОСАГО.

— Средний размер применяемой базовой ставки оказался на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. В результате 58% полисов проданы по цене менее 10 тысяч рублей, 16% полисов стоили менее 5 тысяч рублей. Только 5% полисов стоили более 25 тысяч рублей, то есть их владельцев застраховали по максимальному коэффициенту, — констатировал Ильенко.

Он сообщил, что в региональный парламент уже дважды приходила информация от Центробанка, где говорилось, что территориальный коэффициент будет изменен в первом полугодии: май – июнь месяц.

Напомним, территориальный коэффициент ОСАГО для Новосибирска предлагается снизить с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74, для остальных городов и населенных пунктов области — с 2 до 1,5.

Тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Полис для водителей подорожал в 2,5 раза. У перевозчиков общественного транспорта расходы выросли с 30 до 70 тысяч рублей, а у грузоперевозчиков — с 60–70 до 140–150 тысяч. Депутаты заявляли, что дорогие полисы могут привести к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы.

Ранее редакция сообщала о том, что повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы. Если проблема долго не решается на областном уровне, то в дело вмешается регулятор и последствия скажутся на всех жителях, предупреждают эксперты.