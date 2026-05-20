Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Большинство полисов стоили менее 10 тысяч рублей

Страховщики в Новосибирской области активно используют индивидуальный тариф в границах установленного в ОСАГО тарифного коридора. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. По его словам, с 9 декабря 2025 года, то есть с момента введения повышенного тарифного коэффициента ОСАГО, в регионе было заключено 157 тысяч годовых договоров ОСАГО.

— Средний размер применяемой базовой ставки оказался на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. В результате 58% полисов проданы по цене менее 10 тысяч рублей, 16% полисов стоили менее 5 тысяч рублей. Только 5% полисов стоили более 25 тысяч рублей, то есть их владельцев застраховали по максимальному коэффициенту, — констатировал Ильенко.

Он сообщил, что в региональный парламент уже дважды приходила информация от Центробанка, где говорилось, что территориальный коэффициент будет изменен в первом полугодии: май – июнь месяц.

Напомним, территориальный коэффициент ОСАГО для Новосибирска предлагается снизить с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74, для остальных городов и населенных пунктов области — с 2 до 1,5.

Тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Полис для водителей подорожал в 2,5 раза.  У перевозчиков общественного транспорта расходы выросли с 30 до 70 тысяч рублей, а у грузоперевозчиков — с 60–70 до 140–150 тысяч. Депутаты заявляли, что дорогие полисы могут привести к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы.

Ранее редакция сообщала о том, что повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы. Если проблема долго не решается на областном уровне, то в дело вмешается регулятор и последствия скажутся на всех жителях, предупреждают эксперты. 

Фото Infopro54. автор: Юлия Данилова.

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Проблемы с топливом начались на АЗС в южных регионах и в европейской части страны. Об этом сообщил редакции Infopro54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

— Топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансировано, имеет место взаимозаменяемость, перераспределение топлива, — добавил эксперт.

Прокуратура оспаривает дипломы Университета биотехнологий

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступили иски от прокуратуры, которая оспаривает дипломы об образовании, выданные ФГБОУ ВО «Университет биотехнологий». Надзорное ведомство действует в защиту интересов государства и неопределённого круга граждан, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Согласно материалам проверки, некоторые выпускники вуза не проходили обязательные этапы обучения. В иске говорится, что студенты не сдавали промежуточные аттестации и экзамены, а также не были на практике — хотя в зачётных книжках у них стоят отметки за эти работы.

52,7 тысячи иностранных туристов посетили Новосибирскую область за год

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская область удерживает лидерство в сфере туризма среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Если несколько лет назад в области насчитывалось 330 коллективных средств размещения, то по итогам 2025 года эта цифра достигла 353 объектов. Заметный прирост зафиксирован также по количеству пляжей и санаториев.

Эксперт назвал способ увеличить пенсию в два раза в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Экономисты подсчитали возможный максимум страховой пенсии в 2026 году. Верхняя планка составит почти 74 тысячи рублей, но достичь её удастся лишь немногим. Для выхода на эту сумму необходимо на протяжении длительного времени зарабатывать предельное количество пенсионных коэффициентов.

— Если гражданин в течение 40 лет формировал по 10 пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, например, в количестве 10,5 ИПК, то у него получится 410,5. Тогда размер страховой пенсии может составить 73 934 рубля, — рассказал РИА Новости кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Житель Искитима получил звание «Заслуженный строитель Новосибирской области»

Чтобы получить такое звание, нужно проработать в данной сфере не меньше 15 лет. Наш герой давно преодолел этот рубеж – он трудится в отрасли уже четверть века.

Игорь Запевалов пришел на цементный завод в 2000 году, сразу после окончания Новосибирского монтажного техникума, где получил популярную тогда в Искитиме специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

«Новосибирскавтодор» оштрафуют на 321 миллион рублей по нескольким контрактам

Автор: Мария Гарифуллина

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области начало процедуру взыскания штрафов с АО «Новосибирскавтодор». Общая сумма начисленных санкций составляет 321 миллион рублей. Основанием для столь крупных претензий стало невыполнение подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства в объемах, установленных договорами.

Речь идет о контрактах на содержание сети автомобильных дорог региона. Удержания стартовали 15 апреля 2026 года. Часть суммы — 141 миллион рублей — уже списана из оплаты за выполненные работы. Оставшиеся средства заказчик планирует удержать до 15 июня текущего года.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

