Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В полиции полагают, что сложившаяся ситуация с автогражданкой в регионе является «следствием упущения страховых компаний при проведении маркетинговой политики»

Более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования зарегистрированы в Новосибирске в 2025 году. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это практически в пять раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента.

— В суд направлены уголовные дела по 74 эпизодам, 60 из которых были совершены членами организованных преступных групп. В настоящее время в производстве органов предварительного расследования региона находятся уголовные дела по 215 преступлениям, лица, по которым установлены, — подчеркнул Кульков.

Он заявил, что результаты работы органов внутренних дел Новосибирской области, связанные с выявлением и расследованием преступлений в автостраховании, являются одними из лучших в стране. Более эффективно сработали только коллеги из Главного управления МВД России по городу Москва.

Глава ГУ МВД напомнил, что Новосибирская область длительное время находится в так называемой «красной зоне» в соответствии с мониторингом региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО. В основе мониторинга используются четыре показателя: частота страховых случаев, средняя выплата, скользящий коэффициент выплат и индикатор выборки по признаку неоднократности убытков.

— Анализ выше обозначенных критериев показал, что используемые для их формирования подходы в нашем регионе вызывают определённые вопросы. Так, например, индикатор неоднократности убытков определяется по результатам анализа данных реестра. В выборку должны включаться страховые случаи, когда один и тот же автомобиль или водитель несколько раз участвует в аварии. Анализ полученных нами данных из реестра неоднократности убытков, в которые вошли 530 лиц, участвовавших в получении выплаты по ОСАГО от четырёх и более раз, позволяет сделать вывод, что значительная часть предоставленных фамилий — это юристы. И непосредственного отношения к событиям, связанным с ДТП, они не имели. Вместе с тем, указанные субъекты числятся как повторники и оказывают серьёзное влияние на индикатор мониторинга, — констатировал Андрей Кульков.

Один из граждан, который включен в список, обратился в страховые компании за выплатами по ОСАГО 146 раз. Сумма полученных им выплат составила более 53 млн руб.

— По факту, это индивидуальный предприниматель по вопросам разрешения споров со страховыми компаниями в сфере ОСАГО. Он предоставляет консультации по ДТП, и услуги по полному сопровождению дел в судах по возмещению ущерба. При этом обозначенная сумма убытков в 53 млн рублей сложилась не только из суммы выплат по самому страховому событию, но и в результате судебных издержек и, в том числе штрафов, наложенных на страховые компании по решению суда. Они могут составлять более половины суммы от исков, —  пояснил глава ГУ МВД региона.

При этом Кульков признал, что деятельность этого гражданина не противоречит требованиям закона и не может расцениваться как уголовно наказуемое деяние. Средняя сумма выплат по делам, обозначенным у юриста заявлениям, составила 363 000 рублей. Тем не менее, она оказывает существенное влияние на индикатор средней выплаты по ОСАГО в целом. На основании этого индикатора, в том числе, регион включен в «красную зону» и принято решение о повышении тарифа.

— Такие обращения не единичны. Исходя из судебной статистики, размещённой на портале Управления судебного департамента Новосибирской области, в прошедшем году с исками о взыскании страхового возмещения по договорам ОСАГО в суды общей юрисдикции обратилось 3 500 человек, ставших участниками ДТП. Все эти люди не смогли урегулировать свои правоотношения со страховыми компаниями на досудебной стадии. Сумма заявленных требований составила около полутора миллиардов рублей. Судами первой инстанции рассмотрено 2 275 исковых требований из их числа полностью или частично удовлетворено порядка 2 000 на сумму около 700 млн рублей. Таким образом, страховые компании в судах проигрывают 9 из 10 предъявленных им исков, а суммы, связанные с судебными издержками по ним, исчисляются сотнями миллионов рублей и на порядок выше изначально заявленного ущерба по ДТП, — комментирует Андрей Кульков.

Подводя итоги анализа, сделанного экспертами МВД, он предположил, что сложившаяся ситуация на страховом рынке ОСАГО в Новосибирской области «в большей степени является следствием упущения страховых компаний при проведении маркетинговой политики».

Напомним, на январской сессии депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение в Госдуму и Центробанк с требованием отменить повышенный территориальный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО для региона. Депутаты опасаются, что дорогие полисы приведут к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы, а также росту цен на товары и услуги.

У транспортников в регионе полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков — с 60–70 тысяч до 140–150 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что водители Новосибирска требуют пересмотра стоимости ОСАГО. Автомобилисты создали петицию и собирают подписи для официального обращения. 

иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : ОСАГО депутаты автомошенничество

