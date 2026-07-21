В новосибирском Академгородке запустили лабораторию ИИ

НГУ и Институт AIRI создали совместную лабораторию индустриального искусственного интеллекта на базе Института интеллектуальной робототехники НГУ. Рабочие места сотрудников разместят в Институте систем информатики им. А. П. Ершова.

Лаборатория сосредоточится на разработке ИИ-решений: системах прогнозирования отказов оборудования, управлении группами роботов, генеративных моделях для науки (физика, биомедицина, астрономия) и других направлениях.

Штат лаборатории составит 8 человек (5 от AIRI, 3 от НГУ), к проектам привлекут 20–30 студентов программы «Прикладной искусственный интеллект». Работа будет строиться по проектному принципу: под задачу формируют команду, реализуют проект и внедряют результат на предприятии-партнёре.

За первый год планируют создать программные прототипы, за три года — решения, готовые к пилотной апробации. В числе потенциальных партнёров — компании из нефтегазовой, энергетической, машиностроительной, медицинской и других отраслей, а также ИТ-компании и научные институты.

Финансирование также будет организовано по проектному принципу: сначала находится партнёр, затем под его задачу формируется команда из научных сотрудников, экспертов и студентов, после завершения проекта разработка внедряется в реальное производство.

— Деятельность совместной лаборатории прежде всего будет способствовать профессиональному росту новосибирских научных руководителей, а также позволит привлечь дополнительное финансирование в университет благодаря реализации серьезных проектов при поддержке партнеров. Для НГУ это возможность решать задачи мирового уровня и укрепить статус ведущего российского университетского центра компетенций в области искусственного интеллекта, объединяющего образование, фундаментальные исследования и решение практических задач предприятий, — подытожил Игорь Солодов.

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