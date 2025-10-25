Новосибирские предприниматели массово избавляются от общепита

Новосибирские предприниматели массово продают бизнес в сфере общественного питания: рестораны, кафе, кофейни, пекарни, бары и прочие заведения. Сообщения о продаже появляются на профильных сайтах практически каждый день.

Уже несколько месяцев продается кофейня сети Pena, которая была запущена летом 2024 года в центре города на Красном проспекте, нового оператора ищет Blissetta kitchen на ул. Ленина. Также среди многочисленных объявлений кофейня «Суфлёр» на Урицкого, не проработавшая полгода, четыре точки Beango coffee и другие предприятия общественного питания.

Ресторанный консультант, основатель ресторана «Библиотека» Наталья Ильина связывает кризис в отрасли с экономической ситуацией в стране, ростом цен на продукты и общим значительным увеличением затрат предпринимателей.

— В экономической модели бизнеса, связанного с общественным питанием, значительная часть расходов приходится на фонд оплаты труда, оборудование и сырье. Дело в том, что наша сфера является очень человекоёмкой и энергоёмкой. У нас задействовано большое количество людей и используется специализированное оборудование, которое потребляет большое количество электроэнергии. Все это требует существенных и регулярных вложений. Стремительный рост цен на продукты, которые являются основным нашим сырьем, также способствует ухудшению дел. Например, на рыбу, мясо, кофе, цены за год выросли в 1,5-2 раза. Однако, кафе и рестораны не могут пропорционально поднять цены, так как останутся без посетителей, — отмечает собеседница редакции.

Еще одной проблемой, по словам эксперта, является рост налоговой нагрузки: введенный в 2025 году налог на добавленную стоимость и запланированное в 2026 году увеличение размера взносов на социальное страхование до 40%.

— По новым правилам, если они будут приняты, в 2026 от уплаты НДС будут освобождены лишь предприятия, выручка которых меньше 10 млн рублей, а это — микропредприятия. Малый бизнес же попадет под удар. Даже среднего размера кафе и кофейни должны будут платить налог на добавленную стоимость в размере 5% от выручки. Однако у большинства предприятий в отрасли такого экономического резерва нет. Это вынудит предпринимателей искать деньги в долг, а это уже «бизнес ради бизнеса». Поэтому, считаю, что массовое закрытие отдельных кафе и ресторанов продолжится. Мне кажется, выживут только самые успешные предприятия и сети, у которых есть запас прочности, — резюмировала Наталья Ильина.

Стоит отметить, «Опора России» провела опрос среди 11 тысяч предпринимателей, который показал, что 73,6% компаний ожидают повышения цен на продукцию и услуги. Причем 27,1 % респондентов прогнозируют рост цен более чем на 20%. При этом 30,9 % бизнесменов заявили о возможном закрытии своего дела, а четверть (24,9%) готовятся к сокращению персонала. Почти треть опрошенных (29,7%) не исключают ухода в тень или использования схем налоговой оптимизации.

— В результате проведенная за последние годы работа по «обелению» сектора МСП, позволившая вывести из тени значительную часть предпринимателей, может быть перечеркнута, — отмечает председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов.

По данным Новосибирскстата, рост выручки предприятий общественного питания Новосибирской области с января по август 2025 года составил лишь 2,7% против 8,6% годом ранее.

Ранее редакция рассказывала, что на рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом.