Для подрядчиков по госконтрактам в Новосибирске предлагают ввести аккредитацию

Заместитель председателя регионального парламента Новосибирской области Майис Мамедов предложил на уровне области проработать механизм аккредитации подрядчиков, которые заявляются для работы по государственным программам и на крупных проектах.

— Давайте подумаем, как это можно сделать, не нарушая федеральное законодательство, — предложил Мамедов коллегам на заседании комитета по строительству и ЖКХ.

На заседании комитета замминистра строительства Дмитрий Тимонов отметил, что часть пунктов госпрограммы по строительству в 2025 году не выполнена из-за того, что объекты не могут пройти экспертизу. Депутаты заявили, что такие ситуации возникают ежегодно.

— Вопрос экспертизы всегда остаётся актуальным. Сколько бы мы ни собирались и не обсуждали, проблема только усугубляется, приобретает все больший масштаб. На торгах выигрывают компании с хорошими юристами, которые в итоге привлекают субподрядчиков, так как у них самих ничего нет. При этом подрядчики, со своей стороны, говорят о том, что процессы все больше бюрократизируются. Нам нужно искать золотую середину. Иначе мы постоянно будем сталкиваться в конце года с ситуацией, когда область по той или иной программе не может сдать объекты и вынуждена возвращать деньги, а по контракту возбуждается уголовное дело. С этой проблемой нужно работать глубже и системнее, — уверен Майис Мамедов.

Стоит отметить, что вопросы к подрядчикам, которые принимают участие в реализации госконтрактов, а также к качеству их работы, в регионе возникают постоянно. Речь идет не только о строительстве и ЖКХ, но и дорожных контрактах, сфере образования, здравоохранения, спорта и т.д.

По итогам 2025 года аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска. Больше всего их оказалось в сфере закупок. Здесь КСП обнаружила новую схему.

Ранее редакция сообщала о том, что деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются. У районных администраций не хватает техники и людей, а к качеству работы сторонних подрядчиков возникают вопросы.