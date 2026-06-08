Южноафриканский блогер посетил Новосибирск

Йоханес Баденхорст, известный путешественник из ЮАР, прибыл в Новосибирск в рамках масштабной экспедиции по России. Его команда исследует страну от Мурманска до Магадана на грузовиках «Урал».

Новосибирск стал важной остановкой маршрута как географический центр России.

— Сейчас мы как раз посреди своего пути. Но это также и середина вашей страны. Мы знаем, что здесь находится центр России. Поэтому для нас это очень важная точка, — рассказал путешественник.

Во время визита гости осмотрели ключевые достопримечательности города: площадь Ленина, центр города, Новосибирский зоопарк, технопарк Академгородка и Михайловскую набережную.

Особенно блогера впечатлили:

Качество зоопарка

Научный потенциал региона

Гостеприимство жителей

Природа Сибири

Итогом поездки станет серия документальных фильмов для международной аудитории. Из 500 часов материала создадут 13 видео-материалов о России. Премьера запланирована на начало следующего года.

После Новосибирска экспедиция продолжит путь на восток.

Ранее редакция сообщала о том, что известный тревел-блогер оценила туристическую инфраструктуру Листвянки на Байкале.