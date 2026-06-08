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Общество

Южноафриканский блогер посетил Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

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Старт экспедиции был в Мурманске, конечная точка — Магадан.

Йоханес Баденхорст, известный путешественник из ЮАР, прибыл в Новосибирск в рамках масштабной экспедиции по России. Его команда исследует страну от Мурманска до Магадана на грузовиках «Урал».

Новосибирск стал важной остановкой маршрута как географический центр России.

— Сейчас мы как раз посреди своего пути. Но это также и середина вашей страны. Мы знаем, что здесь находится центр России. Поэтому для нас это очень важная точка, — рассказал путешественник.

Во время визита гости осмотрели ключевые достопримечательности города: площадь Ленина, центр города, Новосибирский зоопарк, технопарк Академгородка и Михайловскую набережную.

Особенно блогера впечатлили:

  • Качество зоопарка
  • Научный потенциал региона
  • Гостеприимство жителей
  • Природа Сибири

Итогом поездки станет серия документальных фильмов для международной аудитории. Из 500 часов материала создадут 13 видео-материалов о России. Премьера запланирована на начало следующего года.

После Новосибирска экспедиция продолжит путь на восток.

Ранее редакция сообщала о том, что известный тревел-блогер оценила туристическую инфраструктуру Листвянки на Байкале.

Источник фото: скрин из видео из телеграм-канал Новосибирский зоопарк, автор фото: пресс-служба. 

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : туризм блогер

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К слову, реформы правительства в данной сфере отнюдь не ограничиваются новым экзаменом. Речь идёт о целом плане: министерство просвещения утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Её главной задачей заявлено воспитание патриотизма и чувства сопричастности с историей и культурой Отечества, а среди основных направлений — подготовка учебных материалов, повышение квалификации учителей, создание исторических кружков и клубов, проведение научных конференций, запуск информационной платформы по историческому просвещению.

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— Мы планируем создать подготовительное отделение по медико-биологическому профилю на базе Ахвазского университета, а в дальнейшем запустить несколько совместных образовательных программ и программ обмена студентами и преподавателями, — пояснил начальник управления экспорта образования Евгений Сагайдак.

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Новосибирская область стала лидером по числу отравлениям курительными смесями

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Абсолютное число отравлений Роспотребнадзор не указывает, однако редакция подсчитала, что в пересчете на численность жителей области (2 798 170 человек на 2025 г.) оно достигает 14 случаев за год. Отравления курительными смесями в 2025 году регистрировались в 13 российских регионах. Случаев летальным исходом зафиксировано не было. В структуре отравлений 82% пришлось на вещества с неустановленным составом, а в 18% случаев были выявлены наркотические вещества.

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Какие соглашения заключили регионы Сибири на ПМЭФ-2026

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Преподаватели Института искусств НГПУ рассказали о вступительном испытании по дисциплине «Живопись» и о том, какие навыки оцениваются в первую очередь.

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Средневековые бои: эксперты рассказали, как проходят рыцарские турниры в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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Формат поединков включает два раунда по 1–2 минуты. Бойцы сражаются в полной экипировке весом 20–25 килограммов до полного истощения.

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