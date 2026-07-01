Минприроды Новосибирской области сообщило о масштабном загрязнении водоемов

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области обнародовало тревожные данные о состоянии ряда водоемов региона.
Критическое загрязнение зафиксировано на следующих водных объектах:
- Озеро Сартлан (район деревни Кармаклы) — экстремально грязная вода с содержанием нефтепродуктов, нитритного азота, сульфатов, хлоридов и ионов магния
- Озеро Большие Чаны (район деревни Квашино и села Таган) — экстремально грязная вода с нефтепродуктами, железом, сульфатами, хлоридами, магнием и фенолами
- Новосибирское водохранилище (район села Ленинское) — экстремально грязная вода с марганцем, алюминием, медью, железом и высоким ХПК
Сильное загрязнение обнаружено в следующих водоемах:
- Новосибирском водохранилище (районы Спирино, Ордынское, Береговое, Бердск) — загрязняющие вещества: нефтепродукты, алюминий, железо, марганец, цинк, никель, медь
- Озерах Яркуль, Убинское, Урюм и Малые Чаны — загрязняющие вещества: нефтепродукты, азот аммонийный, азот нитритный, сульфаты, магний, хлориды, фенолы, железо
Речная система Новосибирска также находится в неудовлетворительном состоянии:
- Река Иня — очень грязная вода (марганец, железо)
- Нижняя Ельцовка — загрязняющие вещества: марганец, железо
- Камышенка — загрязняющие вещества: нефтепродукты, марганец, железо, азот нитритный
- Плющиха — загрязняющие вещества: марганец, алюминий, ХПК, нефтепродукты, железо, азот нитритный
- Каменка — загрязняющие вещества: нефтепродукты, марганец, медь, алюминий, железо, азот аммонийный, азот нитритный
- Ельцовка-1 — загрязняющие вещества: нефтепродукты, медь, марганец, алюминий, железо, азот нитритный, азот аммонийный
- Ельцовка-2 — загрязняющие вещества: нефтепродукты, медь, марганец, алюминий, железо, азот нитритный
Ранее редакция сообщала о том, что качество воздуха в Новосибирске ухудшилось.