В новосибирских теплицах организуют массовое производство орхидей

Лаборатория ГК «Горкунов» разработала технологию клонального микроразмножения орхидей, в частности, популярного рода фаленопсис. Она необходима для импортозамещения и создания независимого производства цветов.

— Внедрение метода клонального микроразмножения позволит создать бесперебойные поставки орхидеи по всей стране, — пояснила Дарья Горкунова, директор по развитию группы компаний «Горкунов».

В группе определены две площадки, где будет организовано массовое производство орхидей. Одна из них находится в Новосибирске, где у ГК под цветы отведен тепличный комплекс — ТК «Новосибирский». Вторая — в Ярославле.

В планах компании разработка новых гибридов и сортов фаленопсиса, которые будут не только красивыми, но и устойчивыми к болезням.

Фаленопсис — это медленно растущее растение, и его размножение требует особого подхода. Для получения цветущего растения необходимо не менее 2,5 лет: от помещения донорного экспланта в пробирку до появления готового цветка.

Напомним, по данным аналитического центра Россельхозбанка, на протяжении нескольких лет в регионах Сибири наблюдается устойчивый рост собственного производства цветов. В 2025 году предприниматели вырастили 24,6 млн штук. В 2026 году, по прогнозам, в округе будет собрано около 27,5 млн штук цветов (+12%). До 75% продаж по-прежнему приходится на розы, хризантемы и тюльпаны. Перспективной нишей становится декоративная зелень: эвкалипт, папоротник, аспарагус и гипсофилы.

Один из новосибирских производителей цветов — ТК «Новосибирский» (входит в ГК «Горкунов») — с 2024 года запустил роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы селекции Kordana. Планировалось, что с его помощью теплицы будут ежегодно производить 3-3,5 млн горшечных роз. В теплицах новосибирской компании ТК «Новосибирский» ГК «Горкунов» за 2025 год вырастили более 18 млн роз. В первом квартале 2026 года 5,5 млн, на 8% больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что в ГК «Горкунов» в ответ на запрос Infopro54 сообщали, что стратегией развития группы предусмотрено расширение объемов производства цветочной продукции.