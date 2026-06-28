В мэрии Новосибирска рассказали, что будет с тарифами в общественном транспорте

Как пояснили в департаменте транспорта и департаменте экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54, расчет устанавливаемого тарифа на проезд в общественном транспорте в городе проводится по итогам экспертизы обосновывающих документов, в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного и водного транспорта) в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории Новосибирской области и Порядка государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного и водного транспорта) в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории Новосибирской области, утвержденными приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2010 №77.

— Согласно указанному порядку, период действия тарифов не может быть менее одного года. Таким образом, досрочного пересмотра тарифов за проезд не может быть, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Напомним, последнее повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в Новосибирске произошло с 23 декабря 2025 года. На наземном транспорте — автобусах, троллейбусах и трамваях — цены выросли до 45 рублей, то есть на 5 рублей. Проезд в метро подорожал более значительно — до 48 рублей (+8 рублей).

В мэрии подчеркнули, что решение о том, на сколько повысится стоимость проезда в городском общественном транспорте в 2026 года, может быть принято только по итогам экономической экспертизы обосновывающих документов перевозчиков.

Стоит отметить, что на минувшей неделе появилась информация об изменении стоимости проезда на общественном транспорте в Иркутске. Как сообщил IrkutskMedia, директор МУП «Иркутскавтотранс» обратился в администрацию с просьбой повысить стоимость проезда на общественном транспорте. Документы прошли экспертизу и согласованы с прокуратурой. По его словам, за месяц дизельное топливо в регионе подорожало на 20%, а с 1 июля цены на масла и расходные материалы вырастут на 57%. Проезд в Иркутске предложено повысить с 37 до 45 рублей. При этом экономически обоснованный тариф в городе, по версии перевозчиков, уже сегодня превышает 80 рублей за поездку.

Ранее редакция сообщала о том, что по оценкам перевозчиков, на осень 2025 года себестоимость проезда в общественном транспорте города составляла минимум 55 рублей.