Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Новосибирские налоговики направили официальный запрос насчёт налогообложения нераспроданных квартир в ФНС России и ждут разъяснений. Об этом сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

— Либо инициатива уйдет в тину, либо, заручившись поддержкой Москвы, мытари пойдут в наступление на застройщиков, — отмечает издание.

Ранее глава УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов в интервью Сиб.фм сообщал, что соответствующие изменения были приняты в федеральном законодательстве еще в марте 2025, а местные налоговики просто одними из первых обратили на неё внимание.

В начале недели на оперативном совещании в правительстве региона министр финансов Виталий Голубенко сообщил, что темпы сбора доходов бюджета Новосибирской области с начала 2026 года сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. На круглом столе в НГУЭУ в начале февраля министр констатировал, что за два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей. В Минэкономразвития региона отмечали, что теперь локомотивом экономики в области является промышленность. Ранее этот статус был у строительной отрасли.

Напомним, по данным Минстроя региона, по итогам 11 месяцев 2025 года застройщики Новосибирска продали только 27% квартир в строящихся домах, 44% не реализовано, 29% жилья в новостройках на тот момент не выставлялось на продажу. По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, на начало 2026 года у застройщиков Новосибирска зависли 74 тысячи непроданных квартир. При этом именно в январе на рынке появилась информация, что по инициативе регионального УФНС обсуждается изменение подхода к налогообложению девелоперов. Налоговики предложили начислять налог на прибыль на дату ввода жилого дома в эксплуатацию в отношении непроданных квартир. Партнёр АБ «Гребнева и партнёры», налоговый адвокат Юлия Золотовска заявляла, что это создаёт риск уплаты налога при отсутствии денежного потока и вызывает серьёзные опасения у участников рынка. Эксперт подчеркнула, что эта инициатива вызвала напряжение на рынке недвижимости региона.

В начале февраля Сергей Николаев сообщил, что затоваренность на рынке новостроек Новосибирской агломерации снижается. 20 февраля эксперт отметил, что уровень затоваренности снижается за счет существенного падения числа новых проектов.

— Снижение числа новых проектов ведет к сбалансированности рынка на уровне минус 35%-40% относительно 2023 года. Застройщики с небольшими остатками непроданных квартир, анонсируют много проектов, которые, как правило, стартуют в 2027-2028 годах. Отдельные проекты выходят в продажу, — добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, появились одиночные варианты отказа от строительства объектов с переводом дольщиков на другие проекты застройщика.

При этом, как сообщили опрошенные Infopro54 риэлторы, заметное снижение цен на рынке новостроек в регионе не наблюдается.

— Скидки есть, но они ситуационные. О массовости говорить не стоит, тем более, что из-за изменения условий льготной ипотеки, сейчас в принципе сделок очень мало, — пояснил редакции Infopro54 один из риэлторов.

По его словам, застройщики соглашаются «подвинуться», если покупатель приходит с «живыми деньгами» и сразу оплачивает покупку, а так в основном все «держат цены и не двигаются».

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских застройщиков нашли 1,5 млрд рублей недоплаченных налогов.