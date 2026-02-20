Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Недвижимость

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Сотрудники УФНС Новосибирской области одними из первых в России обратили внимание на новый источник получения доходов в бюджет

Новосибирские налоговики направили официальный запрос насчёт налогообложения нераспроданных квартир в ФНС России и ждут разъяснений. Об этом сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

— Либо инициатива уйдет в тину, либо, заручившись поддержкой Москвы, мытари пойдут в наступление на застройщиков, — отмечает издание.

Ранее глава УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов в интервью Сиб.фм сообщал, что соответствующие изменения были приняты в федеральном законодательстве еще в марте 2025, а местные налоговики просто одними из первых обратили на неё внимание.

В начале недели на оперативном совещании в правительстве региона министр финансов Виталий Голубенко сообщил, что темпы сбора доходов бюджета Новосибирской области с начала 2026 года сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. На круглом столе в НГУЭУ в начале февраля министр констатировал, что за два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей. В Минэкономразвития региона отмечали, что теперь локомотивом экономики в области является промышленность. Ранее этот статус был у строительной отрасли.

Напомним, по данным Минстроя региона, по итогам 11 месяцев 2025 года застройщики Новосибирска продали только 27% квартир в строящихся домах, 44% не реализовано, 29% жилья в новостройках на тот момент не выставлялось на продажу. По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, на начало 2026 года у застройщиков Новосибирска зависли 74 тысячи непроданных квартир. При этом именно в январе на рынке появилась информация, что по инициативе регионального УФНС обсуждается изменение подхода к налогообложению девелоперов. Налоговики предложили начислять налог на прибыль на дату ввода жилого дома в эксплуатацию в отношении непроданных квартир. Партнёр АБ «Гребнева и партнёры», налоговый адвокат Юлия Золотовска заявляла, что это создаёт риск уплаты налога при отсутствии денежного потока и вызывает серьёзные опасения у участников рынка. Эксперт подчеркнула, что эта инициатива вызвала напряжение на рынке недвижимости региона.

В начале февраля Сергей Николаев сообщил, что затоваренность на рынке новостроек Новосибирской агломерации снижается. 20 февраля эксперт отметил, что уровень затоваренности снижается за счет существенного падения числа новых проектов.

— Снижение числа новых проектов ведет к сбалансированности рынка на уровне минус 35%-40% относительно 2023 года. Застройщики с небольшими остатками непроданных квартир, анонсируют много проектов, которые, как правило, стартуют в 2027-2028 годах. Отдельные проекты выходят в продажу, — добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, появились одиночные варианты отказа от строительства объектов с переводом дольщиков на другие проекты застройщика.

При этом, как сообщили опрошенные Infopro54 риэлторы, заметное снижение цен на рынке новостроек в регионе не наблюдается.

— Скидки есть, но они ситуационные. О массовости говорить не стоит, тем более, что из-за изменения условий льготной ипотеки, сейчас в принципе сделок очень мало, — пояснил редакции Infopro54 один из риэлторов.

По его словам, застройщики соглашаются «подвинуться», если покупатель приходит с «живыми деньгами» и сразу оплачивает покупку, а так в основном все «держат цены и не двигаются».

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских застройщиков нашли 1,5 млрд рублей недоплаченных налогов

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

 

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска налоги застройщики Новосибирска

15
0
0
Предыдущая статья
Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С начала 2026 года Новосибирская область вступила в программу по добровольному соцстрахованию самозанятых. Он позволяет получать выплаты по временной нетрудоспособности плательщикам налога на профессиональный доход (НПД).

Как сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области, в программу в регионе вступили уже более 400 самозанятых.

Читать полностью

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Глава региона Андрей Травников, приветствуя собравшихся на торжественной церемонии в Правительстве Новосибирской области, отметил символичность завершившегося 2025 года, названного Президентом Годом защитника Отечества и юбилеем Великой Победы. Он подчеркнул, что, несмотря на окончание года, повседневная память о защитниках не ослабевает, поскольку уже четыре года новости, сводки и отправка гуманитарной помощи напоминают о них. Травников заявил, что сегодня защитники Отечества – это реальные люди, наши земляки, чья самоотверженность доказывает отсутствие потерянных поколений в стране.

Губернатор отметил, что жители Новосибирской области разных возрастов подтверждают непреходящую важность таких понятий, как верность долгу, товариществу и стране для большинства россиян, выразив им глубокую благодарность. В рамках церемонии Андрей Травников вручил награды: орден Мужества, медали Покрышкина, Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма.

Читать полностью

Почти четверть проб молочной продукции оказались фальсификатом в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы, достигнув 17,68%. Такие данные по итогам лабораторных исследований представил Россельхознадзор, и этот показатель существенно превысил результаты предыдущих лет: в 2024 году было 13,09% фальсификата, а в 2023-м — 12,04%.

В надзорном ведомстве связали такую динамику не только с сохраняющимися проблемами в отрасли, но и с изменением фокуса контроля — по поручению правительства были проведены масштабные проверки магазинов низкой ценовой категории, включая сети «Светофор» и «Маяк», где риски сбыта некачественной продукции наиболее высоки. Эксперты рынка, в свою очередь, указывают на объективные экономические причины: удорожание себестоимости натурального сырья и замедление роста доходов населения смещают спрос в сторону более дешевых товаров, создавая почву для недобросовестной конкуренции.

Читать полностью

Правительство региона подало жалобу на решение по иску о закупках для СВО

Автор: Оксана Мочалова

Правительство Новосибирской области продолжает судебную тяжбу по резонансному делу, связанному с госзакупками для нужд специальной военной операции. Региональные власти подали кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, которая ранее обязала компанию «Росэкспресс» вернуть в бюджет 747 млн рублей.

Как следует из материалов суда, 17 февраля Арбитражный суд Западно-Сибирского округа зарегистрировал жалобу и назначил рассмотрение дела на 20 апреля. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

Читать полностью

Суд обязал компанию «ВИС» расплатиться с подрядчиком четвертого моста

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Бастион» к ООО «ПФ «ВИС» о взыскании задолженности. С ответчика взыскано 68,5 млн рублей, включая проценты за пользование чужими денежными средствами. Спор касается обязательств по строительству мостового перехода через Обь в Новосибирске.

Как следует из материалов дела, в 2019 году между генподрядчиком ООО «ПФ «ВИС» и подрядчиком ООО «Бастион» был заключен, а затем расторгнут договор субподряда на строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска». Стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований на сумму около 80 млн рублей, закрыв обязательства друг перед другом.

Читать полностью

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Учредитель и руководитель «Студии ЯЛ» Алексей Радкевич в колонке для Infopro54 дал прогноз развития IT-специальностей в области интернет-маркетинга.

— Двадцать три года в SEO — срок, за который успеваешь увидеть не один технологический переворот. Помню времена, когда keyword считался главным секретом продвижения, а ссылочная масса покупалась килограммами. Сегодня мы стоим перед очередной трансформацией рынка, только теперь катализатором выступают искусственный интеллект и общий кризис. Но в отличие от предыдущих революций, которые расширяли возможности специалистов, нынешняя волна несет прямую угрозу целым профессиям.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть Недвижимость

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Бизнес Общество

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Общество Стиль жизни

Felicità и другие хиты: легендарный Аль Бано выступит 21 апреля в Новосибирске

Власть

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Общество

Образованное при царской России село упразднили в Новосибирской области

Право&Порядок

На старости лет перешли в разряд «бомжей»: экс-глава СО РАН Асеев требует применить в его деле необычную апелляцию

Общество

До -33 градусов: на выходных в Новосибирскую область вернутся сильные морозы

Бизнес Общество

Почти четверть проб молочной продукции оказались фальсификатом в Новосибирской области

Общество

«Сильно подорожали букеты из колбасы»: в Новосибирске женщины рассказали о тратах на подарки мужчинам к 23 февраля

Власть

Правительство региона подало жалобу на решение по иску о закупках для СВО

Бизнес

Суд обязал компанию «ВИС» расплатиться с подрядчиком четвертого моста

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Власть

Губернатор Травников обсудил итоги цифровой трансформации Новосибирской области

Общество

Нейросеть ограничивают на выборах: в Госдуму внесли законопроект о запрете в агитации образов умерших людей

Общество

Банк России рассказал о главной схеме телефонных мошенников в 2025 году

Культура Общество

Социальная ниша не бывает пустой: новосибирцы редко говорят с детьми о спецоперации и 23 февраля

Бизнес Промышленность

Предприятия-лидеры машиностроительной отрасли назвали в Новосибирске

Общество

На рынки Новосибирска перестали завозить говядину — точную причину не называют

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности