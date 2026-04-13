Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги

Инвестиции в недвижимость сохраняют привлекательность

Новосибирцы наращивают запасы квартир. Как сообщили в УФНС региона в ответ на запрос редакции Infopro54, по данным на начало апреля 2026 года, количество тех, у кого в собственности находится несколько квартир, в области за год резко увеличилось.

Уже 32827 человек владеют 3 — 4 квартирами. Для сравнения, на начало 2025 года в регионе было 19813 физических лиц, которые имели в собственности три и более жилых объектов.

У 2585 новосибирцев в собственности по 5 — 9 квартир. Год назад таких было 1046.

У 89 человек по 10 — 14 квартир, год назад — 65.

У 38 — 15 и более квартир, также как и в начале 2025 года.

Охота за нелегальными арендодателями

В налоговой напомнили, что в регионе идет активная работа по выявлению собственников квартир, которые сдают их в аренду и не декларируют доходы. Для этого УФНС анализирует данные от управляющих компаний многоквартирных домов, товариществ

собственников жилья (ТСЖ), поставщиков коммунальных услуг, а также заявления самих граждан.

— В 2025 году количество налогоплательщиков, задекларировавших доходы от сдачи в аренду принадлежащего им имущества на праве собственности в различных режимах налогообложения — НДФЛ, УСН, ПСН и НПД — увеличилось на 2,4 тысячи и составило 48,4 тысяч человек. Общая сумма налогов, задекларированная физическими лицами, составила 3,7 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году, — отметили в налоговой.

Наиболее активно арендодатели регистрируются в качестве самозанятых: 5,3 тысячи человек (+1,5 тысячи). Сумма уплаченного ими налога составила 87,2 млн рублей.

В отношении налогоплательщиков, которые сохраняют модель поведения и продолжают уклоняться от уплаты налогов, назначаются выездные налоговые проверки.

— В 2025 году рассматривался вопрос о назначении выездных проверок в отношении семи физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов от сдачи имущества в аренду. В результате до назначения выездной проверки шесть налогоплательщиков уточнили свои обязательства и уплатили в бюджет более 5,5 млн рублей. Материалы проверки в отношении одного физического лица, не реагирующего на требования налогового органа, переданы в ГУ МВД России по Новосибирской области для привлечения его к уголовной ответственности за ведение предпринимательской деятельности без регистрации ИП, — подчеркнули в УФНС.

Контроль ужесточается

В 2026 году перед налоговыми органами региона поставлена задача по легализации доходов от сдачи в аренду имущества физических лиц, которые являются собственниками пяти и более объектов недвижимости, но не имеют официальных источников дохода за последние три года (с 2023 по 2025 гг.). Указанное обстоятельство может свидетельствовать о сокрытии данными лицами получаемых доходов, в том числе от сдачи имущества в аренду, в целях уклонения от уплаты налогов.

— В ходе анализа на территории региона установлено около 3 тысяч человек трудоспособного возраста от 18 до 64 лет, каждому из которых принадлежит на праве собственности более пяти объектов недвижимости. Общее количество таких объектов составляет 18 тысяч. В отношении этих налогоплательщиков будет проведена работа с целью легализации полученных ими доходов, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Ранее редакция сообщала о том, что владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги.