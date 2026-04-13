Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги

Автор: Юлия Данилова

Налоговая начала проверять этих собственников недвижимости. По итогам 2025 года одного жителя региона уже планируют привлечь к уголовной ответственности

Инвестиции в недвижимость сохраняют привлекательность

Новосибирцы наращивают запасы квартир. Как сообщили в УФНС региона в ответ на запрос редакции Infopro54, по данным на начало апреля 2026 года, количество тех, у кого в собственности находится несколько квартир, в области за год резко увеличилось.

  • Уже 32827 человек владеют 3 — 4 квартирами. Для сравнения, на начало 2025 года в регионе было 19813 физических лиц, которые имели в собственности три и более жилых объектов.
  • У 2585 новосибирцев в собственности по 5 — 9 квартир. Год назад таких было 1046.
  • У 89 человек по 10 — 14 квартир, год назад — 65.
  • У 38 — 15 и более квартир, также как и в начале 2025 года.

Охота за нелегальными арендодателями

В налоговой напомнили, что в регионе идет активная работа по выявлению собственников квартир, которые сдают их в аренду и не декларируют доходы. Для этого УФНС анализирует данные от управляющих компаний многоквартирных домов, товариществ

собственников жилья (ТСЖ), поставщиков коммунальных услуг, а также заявления самих граждан.

— В 2025 году количество налогоплательщиков, задекларировавших доходы от сдачи в аренду принадлежащего им имущества на праве собственности в различных режимах налогообложения — НДФЛ, УСН, ПСН и НПД — увеличилось на 2,4 тысячи и составило 48,4 тысяч человек. Общая сумма налогов, задекларированная физическими лицами, составила 3,7 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году, — отметили в налоговой.

Наиболее активно арендодатели регистрируются в качестве самозанятых: 5,3 тысячи человек (+1,5 тысячи). Сумма уплаченного ими налога составила 87,2 млн рублей.

В отношении налогоплательщиков, которые сохраняют модель поведения и продолжают уклоняться от уплаты налогов, назначаются выездные налоговые проверки.

— В 2025 году рассматривался вопрос о назначении выездных проверок в отношении семи физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов от сдачи имущества в аренду. В результате до назначения выездной проверки шесть налогоплательщиков уточнили свои обязательства и уплатили в бюджет более 5,5 млн рублей. Материалы проверки в отношении одного физического лица, не реагирующего на требования налогового органа, переданы в ГУ МВД России по Новосибирской области для привлечения его к уголовной ответственности за ведение предпринимательской деятельности без регистрации ИП, — подчеркнули в УФНС.

Контроль ужесточается

В 2026 году перед налоговыми органами региона поставлена задача по легализации доходов от сдачи в аренду имущества физических лиц, которые являются собственниками пяти и более объектов недвижимости, но не имеют официальных источников дохода за последние три года (с 2023 по 2025 гг.). Указанное обстоятельство может свидетельствовать о сокрытии данными лицами получаемых доходов, в том числе от сдачи имущества в аренду, в целях уклонения от уплаты налогов.

— В ходе анализа на территории региона установлено около 3 тысяч человек трудоспособного возраста от 18 до 64 лет, каждому из которых принадлежит на праве собственности более пяти объектов недвижимости. Общее количество таких объектов составляет 18 тысяч. В отношении этих налогоплательщиков будет проведена работа с целью легализации полученных ими доходов, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Губернатор потребовал ужесточить контроль качества дорожных работ

Глава региона провёл рабочее совещание членов Правительства Новосибирской области. На повестке дня обсуждались приоритетные вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский представил подробный отчёт о запланированных мероприятиях по ремонту и строительству автомобильных дорог в 2026 году. Особое внимание было уделено выполнению поручения губернатора по подготовке муниципальных служащих. С 16 марта, перед началом активного дорожно-строительного сезона, региональным минтрансом была организована программа обучения для муниципальных служащих, курирующих дорожную деятельность. К настоящему моменту обучение прошли 81 специалист, а к концу года планируется охватить 109 человек.

Инженеры из Новосибирска передали данные на 600 метров через обычную розетку

Автор: Артем Рязанов

Бизнесмены из Новосибирска достигли значительных успехов в области передачи данных через электрические сети, установив новый мировой рекорд по дальности сигнала с использованием обычной розетки. Инновационная технология обеспечивает передачу информации на расстояние до 600 метров, что в три раза превышает возможности зарубежных аналогов. Об этом заявил Сергей Голубицкий, представляющий комитет по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и возглавляющий ООО «Арти-Электроникс». Презентация разработки состоялась на форуме «Добыча. Обогащение. Металлургия».

— Способы и методы обработки сигнала позволили передавать информацию по кабелю СИП 4*16, примерно, на 550-570 метров («точка-точка»), при мировом показателе на данном типе кабеля не более 200-250 метров, — сообщил Сергей Голубицкий.

В Новосибирской области подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков

Автор: Артем Рязанов

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в понедельник заявил, что в регионе подтоплено 54 дачных дома.

— В 10 населенных пунктах и 15 СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ) на сегодняшний день остаются подтопленными 535 приусадебных участков, пять участков автодорог; подтопленных жилых домов нет, также подтоплено два автомобильных моста, — сказал он.

Новосибирские застройщики формируют новую модель развития рынка недвижимости

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области продолжается активный рост высотного строительства. Дома высотой от 25 этажей формируют около 1,36 млн кв. м жилья, или 34,9% всей стройки. Ещё около 1,3 млн кв. м, или 33,5%, приходится на дома высотой от 18 до 24 этажей, констатировал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

— Совокупно около 68,4% всего строящегося жилья в Новосибирской области приходится на дома выше 18 этажей. Это существенно выше привычной структуры для многих регионов и говорит о доминировании высотного формата, — отметили в агентстве.

Экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу бывшего чиновника мэрии Новосибирска, экс-главы транспортного департамента Константина Васильева.

Приговором суда Васильев был оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Суд постановил, что Константин Васильев имеет право на реабилитацию.

Улицы Новосибирска закрыли для фур на полтора месяца

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске с 13 апреля по 24 мая ввели ограничения на движение тяжелых грузовиков. Транспорт с нагрузкой на ось более 6 тонн и спецтехника с нагрузкой более 7 тонн не смогут передвигаться по городу. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

— Определили часть участков на улицах Хилокской, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистской, а также на Советском, Бердском, Старом шоссе и Бугринском мосту — на них эти меры не распространяются, — подчеркнул мэр.

