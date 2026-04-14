Кибермошенники за год похитили у новосибирцев 2,5 млрд рублей

В первом квартале 2026 года в Новосибирской области зафиксировали более двух тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Это на тысячу меньше по сравнению с прошлым годом. Однако доля дистанционных хищений увеличилась с 70% до 85%. Об этом сообщили представители МВД, прокуратуры и Банка России на пресс-конференции.

Михаил Слабухо, начальник управления по борьбе с IT-преступлениями регионального ГУ МВД, отметил, что ситуация остаётся непростой.

— Граждане по-прежнему отчуждают свои денежные средства в пользу мошенников, — сказал Слабухо.

За первый квартал убытки, понесенные гражданами от действий кибермошенников, составили почти 500 миллионов рублей. За весь предыдущий год общий ущерб достиг 2,5 миллиарда рублей, что на 300 миллионов меньше, чем в 2024 году.

Прокурор отдела по надзору за следствием в ГУ МВД Екатерина Федотова озвучила статистику раскрываемости: она составляет чуть более 34%. Шансы на возврат похищенных денежных средств крайне малы. По ее словам, ущерб превысил 600 миллионов рублей, а возмещено было лишь 39 миллионов.

Она также обратила внимание на психологическую проблему:

— Некоторые потерпевшие после случившегося отказываются от контакта с миром. Даже звонок из прокуратуры воспринимают как действия мошенников. Приходится отправлять полицейского в форме, чтобы убедить человека прийти, — отметила Федотова .

Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России, представил данные по всей стране. По его словам, злоумышленники похищают лишь 8 копеек с каждых 10 000 переведённых рублей, однако общий ущерб составляет более 29 миллиардов. Благодаря усилиям банков удалось предотвратить хищение почти 14 триллионов рублей, что свидетельствует об эффективности системы защиты, превышающей 99%.

Вернер также сообщил, что с 2026 года будут применяться новые критерии для выявления подозрительных операций:

Если за 48 часов до перевода произошли изменения номера телефона в мобильном приложении или на портале «Госуслуги».

Если сумма, время или регулярность перевода нетипичны для человека.

Если реквизиты получателя уже зафиксированы в базе данных Банка России.

Если перевод осуществляется лицу, с которым вы не имели финансовых взаимодействий в последние полгода, при этом за сутки вы перевели не менее 200 000 рублей.

При обнаружении этих признаков операция будет приостановлена на два дня. Окончательное решение о подтверждении перевода принимает клиент.

