Агрессивная соседка терроризирует жителей дома в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

По словам юриста, подобные ситуации сложны с правовой точки зрения

Жители дома на улице Героев Революции в Новосибирске годами страдают от действий соседки: она забрасывает прохожих и автомобили мусором, обливает людей разными жидкостями, кидается предметами. Среди зафиксированных эпизодов — повреждение крыши авто, обливание пивом детей в колясках, атака водой из чайника на курьера.

Для фиксации инцидентов жильцы установили видеокамеры — они опасаются за безопасность, а не только за имущество.

Несмотря на неоднократные обращения в полицию, ситуация не меняется. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что ранее зарегистрированные обращения отработали по закону — в том числе составили административные протоколы. Однако, как показывает практика, это малоэффективно.

Юрист Елена Попова пояснила изданию Горсайт, что подобные случаи сложны с правовой точки зрения. Штраф в тысячу рублей мало что меняет: человек после него продолжает вести себя так же. Можно попробовать подать на него в суд, чтобы добиться устранения проблем и получить компенсацию за моральный вред. Но для суда нужны доказательства: фото, видео, показания свидетелей по каждому случаю. И даже если суд будет на вашей стороне, это не значит, что человек начнёт вести себя по-другому.

Эксперт назвала ещё один возможный путь — обращение в психиатрическую больницу.

— Если врачебная комиссия признает человека общественно опасным из-за психического расстройства, его могут направить на принудительное лечение в специализированное учреждение. Но для запуска этой процедуры требуется активное участие участкового: он должен инициировать обследование. Без системной работы правоохранительных органов добиться результата крайне сложно, — говорится в комментарии.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина посадил на цепь родную мать после ссоры с ней под Новосибирском.

Источник фото: нейросеть Алиса

Более 60 объектов в Новосибирске до сих пор подключены к отоплению
В Центральном парке Новосибирска демонтировали два кафе и два аттракциона

За неделю новосибирцы получили более 33 тысяч штрафов на Ипподромской

Автор: Артем Рязанов

Общественник подготовил жалобу в прокуратуру из-за резкого изменения скоростного режима на улице Ипподромской. Как пояснил Михаил Михайлов, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей», в конце апреля 2026 года городская администрация без предварительного уведомления горожан снизила разрешённую скорость на магистрали с 80 до 60 км/ч.

По его словам, камеры автоматической фиксации нарушений зарегистрировали множество случаев превышения скорости: за неделю было зафиксировано более 33 тысяч таких инцидентов.

Новосибирский Минздрав объяснил, как наказать бестактного врача

Автор: Оксана Мочалова

Обычный визит к врачу иногда оборачивается не только лечением, но и неприятными последствиями. Пациент может столкнуться с бестактностью, грубостью или неуместными вопросами.

 Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что неэтичное поведение врача — это не просто бестактность, а прямое нарушение прав пациента.

«Я слишком долго терпел»: депутат Госдумы Затулин пожаловался на коллегу по парламенту из-за обидной клички

Автор: Ольга Кирсанова

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин обиделся на своего коллегу по парламенту из КПРФ Михаила Матвеева из-за прозвища. Он отправил жалобу на имя председателя комиссии ГД по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой, в которой указал, что обидчик называет его «Затулло», а также регулярно обвиняет в лоббизме интересов мигрантов. Затулин требует от Матвеева публичных извинений за «нарушение норм депутатской этики».

— Обращаюсь к Вам в связи с оскорбительными для меня публикациями депутата Государственной Думы из фракции КПРФ Михаила Николаевича Матвеева в его личном ТГ-канале. Он разместил 14 мая 2024 г. на своём канале сообщение под заголовком «Затулло наносит ответный удар»: «Небезызвестный глава Института диаспоры и интеграции Константин Затулин решил собрать пресс-конференцию, указав, «какая миграционная политика нужна России». Настораживает, конечно, в его-то исполнении. Но, согласитесь, совместная пресс-конференция с Семигиным была бы фееричнее. Но, видимо, тщеславие Затулина не позволяет ему делиться славой. Надеюсь, русские каналы отсмотрят, отслушают и вынесут вердикт этому лицензированному многонационалу. Вообще сейчас на редкость много такого рода стало появляться анонсов. Лоббисты мигрантов пошли на наступ? — написал обиженный парламентарий, цитируя текст Матвеева.

В Новосибирске грязный снег начали складировать на озеленённых территориях

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске жители Октябрьского района раскритиковали снежные завалы, оставленные на озеленённой территории у тротуара на улице Высоцкого. Один из местных жителей рассказал, что 6 февраля снег свалили прямо на тротуар возле зелёной зоны. Когда люди пожаловались на это в соцсетях, администрация района сообщила, что передала замечания по уборке этой территории в МКУ «Октябрьское» для устранения нарушений. 9 февраля грязный снег переместили с тротуара на озеленённую площадь.

Эта территория официально входит в список зелёных зон Новосибирска. На сайте «Мой Новосибирск» она указана под номером О_Б_7.

Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков во время рабочего визита в Новосибирске посетил старинный дом на улице Зеленодольской, 37 в Октябрьском районе. Он подчеркнул, что здание должны были признать аварийным, а его жительница Ольга Животовская, мать двоих несовершеннолетних детей, получить новое жилье. Третий ребенок Ольги проживает отдельно. Новиков признался, что был шокирован условиями, в которых вынуждена жить семья.

Вместе с депутатом Ольгу навестил председатель новосибирской общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов. Он впервые побывал в этом доме в конце прошлого года.

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Государственной Думы Александр Аксёненко сообщил о поступающих от жителей его округа в Новосибирской области жалобах на действия «Почты России». По словам граждан, в почтовых отделениях им навязывают дополнительную платную услугу — «страховку жилого помещения», без оформления которой сотрудники отказываются принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Парламентарий привёл в пример обращение жительницы Советского района, ветерана труда, которой было предложено либо оплатить 90 рублей за страховку, либо искать другой пункт приёма платежей за электроэнергию. Заявители отмечают, что с подобными незаконными требованиями они сталкиваются с сентября 2025 года, при этом никаких документов, подтверждающих условия страховки, им не выдают.

С должниками не церемонятся: свыше 450 млн рублей задолженности за капремонт предъявили новосибирцам

День российского предпринимательства в Новосибирске отметят 20 мая

Энергетики в четыре раза увеличат парк роботов в городах Сибири

В Центральном парке Новосибирска демонтировали два кафе и два аттракциона

Более 60 объектов в Новосибирске до сих пор подключены к отоплению

Даты празднования Дня города-2026 утвердили в Новосибирске

Власти Новосибирска отказались от прежнего проекта межевания на Сухарной

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

«Будет непросто»: в Новосибирской области лето 2026 года может стать пиковым по количеству комаров

«Мы теряем лесной фонд»: клен выдавливает из Заельцовского парка в Новосибирске другие растения

Давление взрослых и усталость убивают интерес новосибирских школьников к спорту

Более половины рекламных денег в Новосибирске ушло в интернет-сервисы

Александр Бойко планирует построить банный комплекс

Жители трех карантинных новосибирских сел смогут покупать новый скот в августе

Дефицит айтишников в Новосибирской области пошёл на спад

Увеличить минимальную зарплату медсестер предложили в Госдуме

Новосибирские программисты взяли льготную ипотеку на 6 млрд рублей

Расписание ОГЭ на 2026 год сообщили новосибирским школьникам

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

