Агрессивная соседка терроризирует жителей дома в Новосибирске

Жители дома на улице Героев Революции в Новосибирске годами страдают от действий соседки: она забрасывает прохожих и автомобили мусором, обливает людей разными жидкостями, кидается предметами. Среди зафиксированных эпизодов — повреждение крыши авто, обливание пивом детей в колясках, атака водой из чайника на курьера.

Для фиксации инцидентов жильцы установили видеокамеры — они опасаются за безопасность, а не только за имущество.

Несмотря на неоднократные обращения в полицию, ситуация не меняется. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что ранее зарегистрированные обращения отработали по закону — в том числе составили административные протоколы. Однако, как показывает практика, это малоэффективно.

Юрист Елена Попова пояснила изданию Горсайт, что подобные случаи сложны с правовой точки зрения. Штраф в тысячу рублей мало что меняет: человек после него продолжает вести себя так же. Можно попробовать подать на него в суд, чтобы добиться устранения проблем и получить компенсацию за моральный вред. Но для суда нужны доказательства: фото, видео, показания свидетелей по каждому случаю. И даже если суд будет на вашей стороне, это не значит, что человек начнёт вести себя по-другому.

Эксперт назвала ещё один возможный путь — обращение в психиатрическую больницу.

— Если врачебная комиссия признает человека общественно опасным из-за психического расстройства, его могут направить на принудительное лечение в специализированное учреждение. Но для запуска этой процедуры требуется активное участие участкового: он должен инициировать обследование. Без системной работы правоохранительных органов добиться результата крайне сложно, — говорится в комментарии.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина посадил на цепь родную мать после ссоры с ней под Новосибирском.