Подачу воды ограничат в Ленинском и Кировском районах Новосибирска

В Новосибирске продолжаются мероприятия по устранению дефекта на коммуникациях Горводоканала. В круглосуточном режиме работает специализированная техника и сотрудники служб городского хозяйства. По сообщению начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, для полного устранения аварии принято решение понизить давление воды в Ленинском, Кировском районах и на ВАСХНИЛе.

— Вода будет только у потребителей на первых этажах. Уважаемые жители, приносим свои извинения и просим потерпеть, — отметил он.

Ограничение подачи воды начнется сегодня, 14 июля, с 17 часов.

Одновременно с этим в микрорайоне Горский в Ленинском районе устраняют последствия крупного провала грунта, который образовался 12 июля во дворе жилого дома. Причиной стала авария на канализационном коллекторе диаметром два метра, который проходит на глубине 15 метров. Сточные воды размыли грунт, из-за чего водопроводная труба повисла и сломалась. Глубина ямы достигает 15 метров, и, по данным местных жителей, она продолжает увеличиваться.

На оперативном совещании в мэрии Дмитрий Зайков доложил, что «Горводоканал» уже огородил место аварии и приступил к строительно-монтажным работам. По оценкам властей, на устранение последствий уйдет около трех недель. В план работ входит ремонт коллектора, восстановление водопровода и обратная засыпка котлована, а также последующее благоустройство территории.

Прокуратура Ленинского района организовала проверку по факту происшествия.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске запускают штаб, отвечающий за архитектурный облик города.