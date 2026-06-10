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Банк Уралсиб получил награду Frank Award 2026 за эффективную работу контакт-центра

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Презентация исследования и награждение лауреатов премии прошли 4 июня в Москве.

Банк Уралсиб получил награду Frank Award 2026 за эффективную работу контакт-центраАналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты четвертой волны исследования банковских контакт-центров и объявила победителей премии «Frank Award 2026 Банковские контакт-центры». Банк Уралсиб получил награду премии в номинации «Эффективное решение вопросов оператором на входящей линии». Презентация исследования и награждение лауреатов премии прошли 4 июня в Москве.

В ходе исследования аналитики изучили тренды рынка дистанционного обслуживания клиентов банков в России, оценили качество услуг и сервиса, а также проанализировали показатели эффективности работы банковских контакт-центров, в том числе с помощью нейротестирований. Основные тенденции, которые отмечают эксперты: среднемесячный объем и частота обращений в банковские контакт-центры продолжает расти, искусственный интеллект становится частью операционной модели контакт-центров, а скорость и отсутствие лишних действий при общении с поддержкой банка становятся главными драйверами клиентской удовлетворенности.

Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей. Статуэтку премии Frank Award 2026 в своей номинации «Эффективное решение вопросов оператором на входящей линии» Уралсиб получил за лучшие показатели решения вопросов при первом обращении и самую высокую долю максимальных клиентских оценок качества обслуживания.  Эксперты премии отметили глубокую экспертизу команды Уралсиба, внимательность к деталям и искреннее стремление помочь клиенту здесь и сейчас.

«Мы очень рады получить награду именно в этой номинации. Простота и лаконичность ответов, вовлеченность сотрудников и забота о клиенте – наши фокусные задачи и очень здорово, что это получается хорошо, – отметила начальник Управления Контакт-центр Банка Уралсиб Ольга Шуваева. – Я благодарю всю нашу команду за достижение столь высоких результатов и признание на рынке банковских контактных центров».

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Фото предоставлено рекламодателем
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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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Межбанковские переводы по QR-коду между физлицами становятся реальностью

Граждане России получат возможность осуществлять денежные переводы между собой, используя персональный QR-код, который будет генерироваться в мобильном приложении. Данная услуга, созданная Национальной системой платежных карт (НСПК) при содействии ВТБ, дает право адресату средств сформировать код, с возможностью указания точной суммы, и передать его отправителю.

Следует отметить, что межбанковские переводы с использованием QR-кода уже запустили в Газпромбанке и Т-банке.

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Сбер представил НЕО — первый в мире терминал с искусственным интеллектом

Сбер представил НЕО — первый в мире платёжный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство нового поколения объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в полноценный технологический опыт для человека и бизнеса. НЕО — собственная разработка Сбера.

Впервые терминал был представлен 4 июня на ПМЭФ-2026. До конца года Сбер планирует установить первые несколько тысяч устройств. Предзаказ уже открыт на сайте банка.

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Бизнесу предложили лизинговые решения для покупки офисных площадей

Сектор коммерческой недвижимости пополнился инновационным решением для покупки офисов через механизм лизинга. Договоренности о запуске проекта были достигнуты в ходе работы ПМЭФ-2026. Общая ценность активов, подлежащих реализации в рамках данной инициативы, составляет порядка 50 миллиардов рублей.

Данный финансовый инструмент ориентирован на высококачественные объекты класса «А». Суть процесса заключается в том, что специализированная лизинговая фирма приобретает у застройщика завершенные или возводимые площади, а затем предоставляет их в финансовую аренду конечному пользователю. Это дает предпринимателям право на длительное использование недвижимости с перспективой ее последующего выкупа. Главная выгода подобной схемы состоит в возможности использования ускоренной амортизации, что способствует оптимизации денежных потоков и точному планированию финансовых показателей.

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Сбер поможет Экспомобилити с внедрением ИИ в практические бизнес-процессы

Развивать сотрудничество в области операционного лизинга договорились СберБанк и компания «Экспомобилити». Подписи под соглашением в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума поставили председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев и генеральный директор «Экспомобилити» Константин Рогов

Согласно достигнутым договорённостям, Сбер поможет лизинговой компании с внедрением технологий на основе генеративного искусственного интеллекта в практические бизнес-процессы.

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ПМЭФ-2026: Сбер и SkyGroup Development подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве председателем Сибирского Банка Сбера Дмитрием Солнцевым и вице-президентом наблюдательного совета SkyGroup Development Алексеем Шацких.

Соглашение предполагает развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Оно охватит высокотехнологичное банковское обслуживание, информационную и консультационную поддержку, а также повышение эффективности бизнес-процессов.

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«Классика вдохновляет»: ВТБ представил на ПМЭФ арт-композицию с литературными гигантами

На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ представил свой стенд в формате впечатляющей арт-композиции. Экспозиция представляет собой четыре массивные скульптуры известных русских писателей, облаченных в солнцезащитные очки. Вся конструкция, достигающая более 8 метров в высоту, выполнена в фирменном синем цвете банка и является частью новой имиджевой кампании под названием «Классика вдохновляет».

Среди героев композиции – Александр Пушкин, Николай Гоголь, Федор Достоевский и Лев Толстой. По информации из пресс-службы банка, для создания этих фигур было задействовано свыше 5 тонн композитных материалов. Каждая скульптура, собранная как сложный инженерный проект, имеет вес более 500 килограммов. Отмечается, что длина носа Гоголя превосходит рост человека, а очки классиков оснащены стеклами диаметром 1,5 метра, изготовленными по индивидуальному заказу. Этот ироничный элемент призван обыграть обилие фотокамер и вспышек, присутствующих на форуме.

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