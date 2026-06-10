Торги по продаже имущества «Клиники НИИТО» аннулируют в Новосибирске

Один из несостоявшихся участников торгов по продаже имущества АНО «Клиника НИИТО» опротестовал результаты одного из аукционов в УФАС. Как говорится в сообщении ведомства, арбитражный управляющий необоснованно отклонил заявку претендента и не допустил его к торгам.

— Отсечение же претендентов, правомерно участвующих в процедуре, на стадии подачи заявок не соответствует ни целям торгов, ни антимонопольным требованиям к торгам. Это также ущемляет интересы кредиторов, — отметили в УФАС.

Итоги торгов до 16 июня должны быть аннулированы.

Стоит отметить, что торги по продаже имущества клиники идут с марта. На реализацию выставляется как медицинское оборудование, так и бытовое, а также офисное имущество компании.

Напомним, АНО «Клиника ННИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт по-прежнему является учредителем клиники, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга.

В мае 2023 года по инициативе ООО «Медицинский интегратор» в клинике была введена процедура конкурсного производства.

Ранее редакция рассказывала о том, почему «разошлись» Государственный институт ФГБУ ННИИТО и частная АНО «Клиника НИИТО».