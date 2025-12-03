Новосибирские предприниматели могут вернуть часть расходов по акции ПСБ

В преддверии новогодних праздников ПСБ предлагает специальную акцию для бизнесменов Новосибирска. Клиенты, использующие бизнес-карту банка для оплаты покупок, получат увеличенный кешбэк в двойном размере* до конца текущего года.

Акция открыта как для новых клиентов, открывших расчетный счет и оформивших бизнес-карту, так и для существующих клиентов, не совершавших операций по карте до начала ноября 2025 года. Максимальная сумма кешбэка, доступная для зачисления на бонусный счет, ограничена 15 000 баллами, где 1 балл эквивалентен 1 рублю.

Чтобы получить двойной кешбэк по бизнес-карте, предпринимателям из Новосибирска необходимо настроить персональный кабинет ПСБ и выбрать интересующие категории кешбэка, такие как АЗС (10%), логистические услуги (5%), авиаперелеты (5%), кафе и рестораны (3%), и другие. Обязательным условием является совершение ежемесячных покупок с использованием карты ПСБ на сумму от 20 000 рублей.

*Предложение актуально для новых клиентов, открывших счет в период с 01.11.2025 по 31.12.2025, а также для действующих клиентов, ранее не осуществлявших операций по карте. Кешбэк за ноябрь будет начислен в декабре, а за декабрь – в январе 2026 года. Минимальная сумма операций для получения кешбэка – 20 000 рублей в месяц. Максимальная выплата на клиента: 15 000 рублей (по ИНН). Подробности на сайте https://www.psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (бесплатно по России) или в отделениях банка. Не является офертой. Информация актуальна на момент публикации.