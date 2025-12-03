Рекламодателям

В новосибирском аэропорту Толмачёво введут сбор с каждого пассажира

  • 03/12/2025, 11:00
Автор: Оксана Мочалова
аэропорт Толмачево
Он составит 150 рублей с авиабилета

С 1 марта 2026 года со всех пассажиров в аэропортах, принадлежащих российским холдингам, будет взиматься аэропортовый сбор. Он вводится для финансирования реконструкции аэропортов и составит 150 рублей с пассажира. Новые правила будут действовать до 1 марта 2032 года. Изначально предполагалось, что сбор будет действовать только на аэродромах, которые находятся на реконструкции.

— Размер инфраструктурного сбора за одного пассажира применительно к конкретной группе при его первоначальном установлении 150 рублей (в ценах 2025 года), — говорится в постановлении правительства РФ.

В документе говорится, что размер инфраструктурного сбора подлежит индексации исходя из уровня инфляции. Кроме того, к сумме может применяться корректирующий коэффициент в случае снижения годового пассажиропотока аэропортов. Сбор может быть изменён решением правительства РФ.

Сбор и его дальнейшее перечисление будет осуществляться российскими и иностранными перевозчиками как на международных, так и на внутренних авиалиниях.

В качестве примера в Минтрансе РФ приведён холдинг «Новапорт», в составе которого более 20 аэропортов.

— В настоящее время ведется реконструкция аэропорта Толмачёво (Новосибирск). В целях минимизации размера сбора с пассажиров, летящих в Толмачёво, предполагается, что он будет также распределен на пассажиров аэропортов из данного холдинга, которые в настоящее время не реконструируются, — уточнили в ведомстве.

Подобный сбор уже есть в аэропорту Шереметьево.

Напомним, реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» ведется в рамках реализации федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», который входит в состав национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

В июне в Новосибирске были подведены итоги торгов по выбору подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Начальная цена контракта составляла 6,59 млрд рублей. Победителем признан единственный участник тендера — АО «Новосибирскавтодор».

Победитель до ноября 2027 года должен построить площадку  для предполётной обработки самолётов противообледенительными жидкостями (ППО ВС ПОЖ), а также три рулёжные дорожки. Кроме того, подрядчик установит светосигнальное оборудование, радиолокационная станция обзора летного поля, метеооборудование и специальное подземное сооружение для сбора стоков. В перечень работ также включено создание основную аварийно-спасательную станции (ОАСС), учебно-тренировочный комплекс, а также провести сети водо-, тепло и газоснабжения. Цена по каждой из позиций тендера незначительно снижена.

По итогам 2024 года аэропорт Толмачёво обслужил рекордное количество пассажиров – 9,299 млн., что на 2,3 % больше чем в 2023 году. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) составило 7,578 млн. пассажиров. В 2025 года в новосибирском аэропорту Толмачёво пассажиропоток может составить 9,6 млн человек (+4% по сравнению с 2024 годом). Об  ТАСС сообщил гендиректор воздушной гавани Константин Фуряев.

Ранее редакция сообщала, что билеты в поездах дальнего следования подорожали на 11,4%. 

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
