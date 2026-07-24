В чем причина популярности сервисных апартаментов в центре Новосибирска

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — это проект, где в одной локации сосредоточены премиальные жилые резиденции, апарт-отель, бизнес-центр класса А, торговая галерея с ресторанами и трехуровневый паркинг.

«К услугам гостей апарт-отеля уютное лобби с зоной коворкинга, кафе с зоной завтраков, детская комната и фитнес-центр, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Рядом — торговая галерея, удобный внутренний приватный двор, бизнес-центр класса А с собственной деловой инфраструктурой: переговорными, конференц-залом. Нижние этажи занимает просторный паркинг, который решает проблему с парковкой для автотуристов».

Управлять апартаментами в новом проекте новосибирского девелопера будет профессиональный оператор — УК «КЕЙПОРТ» из Санкт-Петербурга, которая берет на себя все процессы аренды, поиск гостей и оформление документов, обеспечивая качественный сервис и высокую ликвидность актива.

— Формат апарт-отеля ориентирован на стабильную доходность: это оптимальная загрузка и управление через профессионального оператора. Именно сегмент четырехзвездочного отеля позволяет работать по высокому тарифу при средней загрузке 65-75%, — отмечают аналитики УК «КЕЙПОРТ». — Дефицит новых площадок в историческом ядре города и статус проекта обеспечивают стабильный рост стоимости актива.

В «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай» покупателям предлагают два формата номеров — более компактный доходный кейс «Стандарт», рассчитанный на соло-путешественников и семейные пары, и достаточно просторный «Делюкс» с отдельной спальней и комфортной гостиной, удобный для семей с детьми и среднесрочного проживания.

Ключевые выгоды для покупателя апартаментов в «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай»:

Полная готовность к работе. Номер продается с чистовой отделкой, мебелью, техникой и текстилем — не нужно тратить время на ремонт и обустройство.

Профессиональный оператор, который обеспечивает максимальную загрузку, используя собственные каналы бронирования, маркетинговые инструменты и партнерские программы с туроператорами и корпоративными клиентами.

Ликвидность актива: дефицит новых площадок в историческом ядре города, востребованная локация и инфраструктура мульти-комплекса «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» обеспечивают стабильный рост стоимости номера.

— Вложения в апарт-отель — не альтернатива классической квартире, а совершенно другой финансовый инструмент, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — Он рассчитан на тех, кто хочет получать пассивный доход без операционного участия, ценит прозрачность и прогнозируемость и ориентируется на долгосрочный рост стоимости актива.

Старт продаж в «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай» — это возможность войти в проект на начальной стадии, когда цены минимальны, а потенциал роста максимален. По мере строительства и ввода объектов в эксплуатацию стоимость номеров будет только увеличиваться.

Подробности:

+7 (383) 255-88-22

ул. Орджоникидзе, 23

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Проектное финансирование ПАО Сбербанк.

Застройщик ООО «СЗ «Эллада». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

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