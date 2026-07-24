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Недвижимость

В чем причина популярности сервисных апартаментов в центре Новосибирска

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Яркая премьера года на рынке недвижимости Новосибирска — мультиформатный «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай», в составе которого представлен апарт-отель категории 4+

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — это проект, где в одной локации сосредоточены премиальные жилые резиденции, апарт-отель, бизнес-центр класса А, торговая галерея с ресторанами и трехуровневый паркинг.

«К услугам гостей апарт-отеля уютное лобби с зоной коворкинга, кафе с зоной завтраков, детская комната и фитнес-центр, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Рядом — торговая галерея, удобный внутренний приватный двор, бизнес-центр класса А с собственной деловой инфраструктурой: переговорными, конференц-залом. Нижние этажи занимает просторный паркинг, который решает проблему с парковкой для автотуристов».

Управлять апартаментами в новом проекте новосибирского девелопера будет профессиональный оператор — УК «КЕЙПОРТ» из Санкт-Петербурга, которая берет на себя все процессы аренды, поиск гостей и оформление документов, обеспечивая качественный сервис и высокую ликвидность актива.

Зона завтраков в апарт-отеле
Зона завтраков в апарт-отеле «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай»

— Формат апарт-отеля ориентирован на стабильную доходность: это оптимальная загрузка и управление через профессионального оператора. Именно сегмент четырехзвездочного отеля позволяет работать по высокому тарифу при средней загрузке 65-75%, — отмечают аналитики УК «КЕЙПОРТ». — Дефицит новых площадок в историческом ядре города и статус проекта обеспечивают стабильный рост стоимости актива.

В «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай» покупателям предлагают два формата номеров  — более компактный доходный кейс «Стандарт», рассчитанный на соло-путешественников и семейные пары, и достаточно просторный «Делюкс» с отдельной спальней и комфортной гостиной, удобный для семей с детьми и среднесрочного проживания.

Ключевые выгоды для покупателя апартаментов в «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай»:

  • Полная готовность к работе. Номер продается с чистовой отделкой, мебелью, техникой и текстилем — не нужно тратить время на ремонт и обустройство.
  • Профессиональный оператор, который обеспечивает максимальную загрузку, используя собственные каналы бронирования, маркетинговые инструменты и партнерские программы с туроператорами и корпоративными клиентами.
  • Ликвидность актива: дефицит новых площадок в историческом ядре города, востребованная локация и инфраструктура мульти-комплекса «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» обеспечивают стабильный рост стоимости номера.
Отделка номеров в апарт-отеле
Отделка номеров в апарт-отеле «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» выдержана в спокойных и благородных цветовых тонах

— Вложения в апарт-отель — не альтернатива классической квартире, а совершенно другой финансовый инструмент, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — Он рассчитан на тех, кто хочет получать пассивный доход без операционного участия, ценит прозрачность и прогнозируемость и ориентируется на долгосрочный рост стоимости актива.

Старт продаж в «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай» — это возможность войти в проект на начальной стадии, когда цены минимальны, а потенциал роста максимален. По мере строительства и ввода объектов в эксплуатацию стоимость номеров будет только увеличиваться.

Подробности:
+7 (383) 255-88-22
ул. Орджоникидзе, 23
расцветай-первый.рф

Проектное финансирование ПАО Сбербанк.
Застройщик ООО «СЗ «Эллада». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

18+

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Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Фото предоставлены ГК «Расцветай»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость в Новосибирске надежный застройщик

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Новосибирский школьник отправится в арктическую экспедицию

Студии теряют популярность на рынке новостроек Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области за последние три года структура предложения новостроек претерпела умеренные изменения. Если в 2023 году студии занимали 20% рынка, то по итогам первого полугодия 2026 года их доля сократилась до 18% (минус 2 процентных пункта). Для сравнения: в целом по России падение оказалось более существенным — с 20% до 15%.

Как отмечают аналитики ЦИАН, тренд на снижение доли студий на рынке продаж наметился с 2024 года. Эксперты связывают это с несколькими факторами.

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Гаражи за «Аурой» являются идеальной локацией для размещения Новосибирск-Сити

Автор: Юлия Данилова

Мы продолжаем серию публикаций про депрессивные локации и объекты, которые визуально портят облик города. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказывают свои предложения о том, как можно сделать такие локации архитектурно привлекательными и полезными для города.

Первая история была про многолетний недострой — ТЦ «Подсолнух».

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Аренда загородных домов в Новосибирской области за год подешевела на 8,4%

Автор: Оксана Мочалова

Средняя ставка аренды загородного дома в Новосибирской области в июле 2026 года составила 57,5 тысячи рублей в месяц. Это на 8,4% меньше по сравнению с июлем 2025 года. К таким выводам пришли аналитики Домклик.

Аренда в регионе оказалась дороже среднероссийской почти на 10 тысяч рублей (средний показатель по 22 регионам — 47,7 тыс. рублей). При этом арендаторы предпочитают снимать дома, средняя площадь которых составляет 128 квадратных метров — это второй по величине показатель среди всех регионов в исследовании. Больше только в Иркутской области (130 кв. м).

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Льготная ипотека в Новосибирской области выросла на 54% в июне

Автор: Артем Рязанов

В июне жители Новосибирской области стали чаще брать льготную ипотеку: за месяц оформлено 1 054 таких кредита (+54% к маю) на общую сумму 5,89 млрд рублей (+53% к маю). Средний чек составил 5,59 млн рублей при среднем сроке 335 месяцев — это чуть выше, чем в мае, но пока уступает среднероссийскому показателю (6,08 млн рублей). К таким выводам пришли аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

За первое полугодие в регионе оформлено 4,86 тыс. льготных ипотек на 26,83 млрд рублей — это 1,7 новых кредита на каждую тысячу жителей.

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Новосибирская область стала лидером СФО по реализации квартир должников

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла четвертое место в России по количеству реализованных квартир должников. За первое полугодие 2026 года в регионе успешно продано 46 жилых помещений. Это на 28 объектов недвижимости больше по сравнению с первым полугодием 2025 года, следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант». Совокупная стоимость реализованного жилья составила 135 млн рублей.

Регион стал абсолютным лидером в Сибири по активности взыскания залогового жилья. Помимо Омской области (9 объектов), позади остались Алтайский край (18 сделок, –5% к прошлому году), Кемеровская область (15 сделок, +66%) и Республика Хакасия (14 сделок, рост в 2,8 раза). Ближе всего к Новосибирску подошли Красноярский край и Иркутская область, где продано по 33 объекта, однако и там отставание от Новосибирской области составляет 13 сделок. При этом Иркутская область показала двукратный рост (+106%), но по абсолютному числу сделок уступила Новосибирской области.

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Рынок «разрыва ожиданий»: спрос на коммерческие помещения кратно сократился в Новосибирске

Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска замер в инвестиционной фазе. Застройщики практически перестали закладывать новые чисто коммерческие объекты, переориентируясь на сервисные форматы в жилых комплексах. Об этом говорят ведущие эксперты агентства недвижимости «Жилфонд».

Строительный рынок столицы Сибири переживает сложные времена. На фоне кризисных явлений объем запуска новых проектов возведения многоквартирных домов в первой половине 2026 года в городе упал на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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