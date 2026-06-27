Новосибирский Толмачёво изучает возможность регистрации авиапассажиров по биометрии

Новосибирский аэропорт Толмачёво рассматривает возможность участия в пилотном проекте по использованию Единой биометрической системы для авиапассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в ответ на запрос Infopro54.

— Аэропорт Толмачёво рассматривает возможность участия в данном проекте, — говорится в официальном ответе.

При этом конкретные сроки и детали возможного подключения к эксперименту в аэропорту не уточнили.

Напомним, эксперимент по использованию Единой биометрической системы (ЕБС) стартовал в России с 1 июня 2026 года. Пилотный проект позволяет пассажирам проходить регистрацию на рейс, попадать в перевозочный сектор аэропорта и выходить на посадку без предъявления бумажных документов — достаточно сдать биометрию. Технология призвана сократить время прохождения предполетных процедур на 25–40%.

Пока эксперимент ограничен двумя аэропортами — московским Шереметьево и санкт-петербургским Пулково, а также одним перевозчиком — «Аэрофлотом» на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. Однако к проекту уже проявили интерес и другие аэропорты.

В начале июня заявку на участие в эксперименте направил международный аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов». По словам главы Минтранса Андрея Никитина, ведомство готово одобрить заявку, но для подготовки инфраструктуры потребуется несколько месяцев.

Предполагается, что эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. За это время планируется протестировать передовые технологии идентификации в гражданской авиации и принять решение о возможном расширении системы на другие регионы и авиакомпании.

Ранее редакция сообщала, что шесть новосибирских отелей запустили заселение без бумажного паспорта.