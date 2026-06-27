Банный концессионер в Новосибирске продлил разрешение на реконструкцию еще на год

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на реконструкцию трехэтажного банного комплекса, расположенного на улице Гурьевская, до июля 2027 года. Первоначально компания ООО «Гурьевские бани» получила его в июле 2025 года со сроком действия на год.

Напомним, мэрия Новосибирска в 2024 году приняла постановление о заключении концессионного соглашения по бане, расположенной на улице Гурьевская. Инвестор заявлял, что готов вложить в реконструкцию объекта 110 млн рублей. Срок реализации соглашения — 2054 год.

Судя по документу, речь идет о двух объектах муниципального имущества, построенных в 1957 году. Одно здание трехэтажное площадью 868 кв метров, второе – одноэтажное, 182 кв метра.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Гурьевские бани» создано в ноябре 2023 года, уставный капитал — 100 тысяч рублей. Директор и учредитель Алексей Ширяев. С мая 2023 года он также является собственником ООО «Кировские бани». С 2006 года он владеет 70% в ООО «Академические бани». Чистая прибыль компании за 2025 год составляла 1,6 млн рублей, выручка не указывается.

В этом году во время январских морозов в Новосибирской области спрос на бани подскочил в 1,6 раза, а в некоторых заведениях число посетителей увеличилось почти втрое, достигнув 1,8 тысячи чеков.

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