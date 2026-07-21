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Уралсиб запустил сервис подбора маршрута международного платежа в интернет-банке для бизнеса

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Банк Уралсиб запустил сервис расчета стоимости международных платежей – теперь клиенты могут рассчитать стоимость международного платежа и подать заявку на подбор маршрута в интернет-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн»

Банк УралсибДля оформления заявки – в разделе ВЭД необходимо заполнить направление, страну, сумму и валюту, после чего по кнопке «Рассчитать платеж» можно увидеть предварительный расчет стоимости. В этой же форме можно узнать подробнее о доступных маршрутах, а также направить инвойс и получить точный расчет. Заявка будет обработана банком в течение 30 минут. Статус заявки можно отследить на вкладке «Заявки» в разделе «ВЭД-Решение».

Сервис поможет предпринимателям, финансовым директорам и менеджерам ВЭД заранее оценить расходы, сравнить варианты и выбрать оптимальный маршрут платежа.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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Сибиряки всё чаще используют сервис оплаты частями — за неделю объём таких покупок вырос на 15%

Буквально за неделю сумма таких покупок выросла на 15%, приводят данные аналитики Сибирского банка Сбера.

Сервисы BNPL позволяют разделить стоимость покупки на несколько платежей и оплачивать её постепенно, а не единовременно. При оформлении покупки клиент оплачивает 25% стоимости сразу, а оставшаяся сумма списывается равными платежами один раз в две недели. Такой способ оплаты доступен как в интернет-магазинах партнёров, так и в офлайн-точках — достаточно выбрать соответствующий способ оплаты при оформлении заказа или нажать кнопку «Оплатить частями» на платёжном терминале. В Сибири такая функция подключена уже к более чем 30 тыс. терминалов.

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В России появился новый инструмент льготного кредитования

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России и Банком России инициирует новую программу льготного кредитования. Эта инициатива, основанная на механизме Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривает общий лимит в 150 миллиардов рублей. Программа будет применяться к новым кредитным договорам, оформленным после официального утверждения ее условий.

Претендовать на льготные кредиты сроком до одного года смогут предприятия, относящиеся к приоритетным отраслям экономики, а также малые компании, работающие в сфере технологий. Также в число получателей войдут участники региональных проектов, направленных на повышение производительности труда, и заемщики из субъектов РФ со средним уровнем реагирования, независимо от сферы их деятельности.

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Россияне смогут оплачивать покупки через QR-код в Аргентине

Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где граждане России получили возможность оплачивать товары и услуги напрямую с российского банковского счета через систему QR-кодов.

— Это направление входит в тройку наиболее популярных у российских путешественников на континенте, при этом интерес к стране дополнительно подогревается успехами аргентинской сборной на последних чемпионатах мира, — пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

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Сбер: выдачи нельготной ипотеки в Сибири выросли почти в три раза за год

Жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в июне 2026 года оформили жилищные кредиты на общую сумму свыше 26 млрд рублей, что на 45% больше, чем в мае и на 76% больше показателей июня 2025 года. При этом рост наблюдается как в сегменте льготного кредитования, так и в объёме выдач рыночной ипотеки.

Главным драйвером рынка жилищного кредитования в Сибири остаётся программа «Семейная ипотека», на долю которой в общем объеме приходится 66,7% выдач. По итогам июня 2026 года выдачи по программе составили 17,5 млрд рублей, что на 75,6% превышает показатели мая 2026 года и на 59,6% – результаты июня 2025 года.

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Банки одобряют только 7% заявок на кредиты, поступающих от новосибирского бизнеса

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область оказалась на 5 месте в топ-5 регионов России по запросам малого и среднего бизнеса на финансирование. На Новосибирск приходится 9% от всех заявок по стране, сообщили аналитики финансового маркетплейса Сравни. В топ также входят Москва — 35%, Санкт-Петербург — 14%, Московская область — 13%, Свердловская область — 10%.

В целом по России спрос МСБ на финансирование в первом полугодии 2026 года составил 38,4 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Однако уровень одобрения заявок остаётся сдержанным — порядка 7%.

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Банк Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт

Банк Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт действующим клиентам. Теперь клиенты с открытым счетом могут оформить заявку на доставку карты в мобильном приложении и интернет-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн», а также адаптивной веб-версии онлайн-банка для мобильных устройств.

После оформления заявки с клиентом свяжется сотрудник банка и договорится о времени и месте встречи для получения карты. Можно выпустить дополнительную бизнес-карту к уже открытому счету или новую карту с открытием карточного счета.

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Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

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