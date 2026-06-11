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Право&Порядок

Пожар тушат на территории новосибирского промпарка «Экран»

Автор: Юлия Данилова

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Предварительная площадь возгорания — 2800 квадратных метров

Информация о пожаре на объекте, расположенном на территории промышленного парка «Экран», начала распространятся днем. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, загорелось трехэтажное кирпичное здание на улице Даргомыжского, 8В, где находился склад с пластиковой продукцией.

— Здание эксплуатируется частично. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался черный густой дым, — отметили в МЧС.

Предварительная площадь возгорания составила 2800 квадратных метров.

Предварительная площадь возгорания составила 2800 квадратных метров

К 16.00 часам пожар был локализован.

—  Огнеборцами из здания эвакуировано 5 баллонов с пропаном и кислородом. Тушение продолжается, — отметили в МЧС.

На момент подготовки материала информации о пострадавших не было.

По данным 2ГИС, в здании находятся двое арендаторов: оптовая компания «Юрал», специализируется на поставке запчастей, и студия гнатологии (зуботехнические лаборатории).

Фото пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : склад пожар МЧС

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