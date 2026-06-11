Пожар тушат на территории новосибирского промпарка «Экран»

На 1 июня 2026 года в очереди за древесиной в лесничествах области стоят более 22 000 тысяч новосибирцев. Они подали заявления на 470 000 кубов древесины. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иван Белозеров на комитете по АПК регионального парламента.

— Очередь образовалась в пик спроса. С 2007 года, когда закон вступил в действие, был поток заявлений на собственные нужды и на строительство. Тогда объемы на строительство были по 100 кубов на человека. Однако, в процессе работы выяснилось, что 50% древесины, которая отдавалась гражданам, уходила на теневой рынок, так как людям такой объём был не нужен и некоторые ее продавали, — пояснил чиновник.