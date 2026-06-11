Пожар тушат на территории новосибирского промпарка «Экран»

Информация о пожаре на объекте, расположенном на территории промышленного парка «Экран», начала распространятся днем. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, загорелось трехэтажное кирпичное здание на улице Даргомыжского, 8В, где находился склад с пластиковой продукцией.
— Здание эксплуатируется частично. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался черный густой дым, — отметили в МЧС.
Предварительная площадь возгорания составила 2800 квадратных метров.
К 16.00 часам пожар был локализован.
— Огнеборцами из здания эвакуировано 5 баллонов с пропаном и кислородом. Тушение продолжается, — отметили в МЧС.
На момент подготовки материала информации о пострадавших не было.
По данным 2ГИС, в здании находятся двое арендаторов: оптовая компания «Юрал», специализируется на поставке запчастей, и студия гнатологии (зуботехнические лаборатории).