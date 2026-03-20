Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Право&Порядок

«Приговор не имеет отношения к правосудию»: защита директора Новосибирского КБК намерена оспаривать решение суда

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Собственнику предприятия запретили заниматься бизнесом

Новосибирский районный суд вынес приговор в отношении генерального директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игоря Диденко. Он обвинялся в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Прокуратура заявила к предпринимателю гражданский иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более 244 миллионов рублей.

Суд признали бизнесмена виновным и назначил ему наказание условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством гофрированной бумаги, картона и тары из них, на срок 2 года 6 месяцев, сообщили в пресс-службе управления судов общей юрисдикции Новосибирской области. Ему также запретили менять постоянное место жительства без уведомления органов, и являться на регистрацию раз в месяц.

Игорь Диденко вину не признал.

По гражданскому иску в солидарном порядке в доход Новосибирского района взыскано 195 млн рублей в счет возмещения причиненного вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Адвокат Игоря Диденко Евгений Деменчук заявил, что состоявшийся приговор не имеет никакого отношения к правосудию.  Он отметил, что на протяжении почти двух лет дело практически не рассматривалось, заседания назначались и раз за разом безосновательно откладывалось.

— Ускорение рассмотрения произошло в аккурат после того, как суд в Тюмени признал необоснованность претензий Росприроднадзора к НКБК, усомнившись в причастности к экологическому происшествию предприятия и отменив состоявшиеся судебные акты, отправив дело на новое рассмотрение, — подчеркнул Деменчук.

По его словам, суд ускорился так, что исследовал материалы уголовного дела, состоящего из 28 томов, за час и отказал защите, как в проведении по делу судебной экологической экспертизы, которая в деле отсутствует, так и в допросе свидетелей, специалистов и экспертов, которые допрошены в ходе предварительного следствия, но не допрошены в суде с участием защиты.

— Можно констатировать, что Диденко лишили законной возможности допрашивать свидетелей, специалистов и экспертов, чем нарушили конституционное право на защиту и состязательность сторон, — подчеркнул защитник.

Он заявил, что беглый анализ содержания приговора, составившего всего из 13 страниц, якобы свидетельствует о поверхностном изучении судом материалов уголовного дела и полном игнорировании доводов защиты об отсутствии почв, отсутствии доказательств тяжких последствий, обязательных к установлению по ст. 246 УК РФ, размера вреда, отсутствии деградации и т.д.

— Судом в приговоре не приведено и не отвергнуто ни одно доказательство, приведенное защитой, и подтверждающее отсутствие события какого-либо преступления или его состава. Суд, самостоятельно назначив почерковедческую экспертизу, получил заключение о фальсификации подписи Диденко на ключевом документе (должностной инструкции), на котором было основано обвинение. Вместо того, чтобы признать непричастность Диденко и оправдать его, вынес обвинительной приговор, — добавил Евгений Деменчук.

Особое непонимание у адвоката вызвало дополнительное наказание — суд запретил Диденко заниматься деятельностью, связанной с производством гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

— Какое это отношение имеет к инкриминированному преступлению и чем руководствовался суд применяя это дополнительное наказание нам приходится только догадываться, ведь производство картона и картонной тары вообще никак не связано с содержанием обвинения. В приговоре никак не обосновано применение такого наказания.

Безусловно приговор будет обжалован нами в вышестоящей инстанции, — резюмировал представитель защиты.

Напомним, история вокруг АО «Новосибирский КБК» началась в 2022 году. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв в поселке Красный Яр, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что в уголовном деле директора Новосибирского КБК нашли фальсифицированные подписи

Фото предоставление управлением Судебного департамента в Новосибирской области.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд НКБК

29
0
0
Предыдущая статья
ЦБ снизил ключевую ставку до 15%

В Новосибирске выставят на торги один корпус исторических Красных казарм

Автор: Мария Гарифуллина

Двухэтажное кирпичное здание на улице Владимировской, построенное в начале прошлого века, планирует продать корпорация ДОМ.РФ. Информация о предстоящем аукционе опубликована на официальном сайте организации. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

Здание по адресу Владимировская, 2а является частью комплекса «Красные казармы»,  который признан объектом культурного наследия. В исторических документах здание называется «Казарма для размещения нижних чинов». В настоящее в нем,  согласно данным онлайн-справочников, расположен гараж.

Читать полностью

Новосибирскую ТЭЦ-4 подключат к системе автоматического наблюдения

Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к монтажу оборудования на дымовых трубах теплоэлектростанции. Речь идет о приборах контроля параметров дымовых газов, которые должны работать без остановки. Поставка оборудования осуществлена из Санкт-Петербурга.

Согласно плану работ, завершить установку датчиков на ТЭЦ-4 подрядчик должен до конца 2026 года, сообщили в АО «СГК – Новосибирск». Эта станция станет первой в городе, где подобные системы появятся на трубах. Объем финансирования проекта оценивается в 119 млн рублей.

Читать полностью

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Локальный рынок Новосибирска уже подтверждает глобальные тренды: дефицит качественных офисов, рост мелкой нарезки и спрос на решения «под ключ».

В «Тайм Парке»можно приобрести офисные помещения площадью от 30 и до 168 кв.м, как под чистовую отделку, так и с выполненным ремонтом.  По желанию собственника здесь можно открыть студии красоты, ногтевые сервисы, предприятия сферы услуг, юридические и нотариальные конторы, образовательные кабинеты (логопеды, репетиторы, мини-курсы); шоу-румы локальных брендов, креативные мастерские,

Читать полностью

ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены официальные данные о границах особой экономической зоны «Новосибирск». Сведения о площадке площадью 406 гектаров появились в системе в феврале 2026 года.

Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа эта территория получила годом ранее, в марте 2025 года, на основании постановления правительства РФ. Зона создана сроком на 49 лет. Она расположилась на стыке Коченевского и Новосибирского районов — в узле транспортных магистралей и вблизи международного аэропорта Толмачево.

Читать полностью

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Автор: Артем Рязанов

Студентки Новосибирского технологического института РГУ им. А.Н. Косыгина: Анна Востокова, Анна Галактионова, Марина Рум и Елизавета Балышева представили регион на шестой Московской неделе моды. В течение шести дней состоялось свыше 80 модных показов.

Коллекция, подготовленная новосибирскими дизайнерами одежды, была посвящена безграничным просторам России. В ней сочетались мягкие футуристические образы со смелыми и провокационными решениями. Центральным элементом коллекции стала клетка, используемая в пальто, юбках и аксессуарах.

Читать полностью

Рекламного оператора оштрафовали за самовольные баннеры в аэропорту Толмачёво

Автор: Оксана Мочалова

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о рекламе на территории новосибирского аэропорта «Толмачёво». Проверка показала, что в 2025 году на привокзальной площади воздушной гавани незаконно размещались рекламные конструкции.

Установлено, что эксплуатацией баннеров занималась московская компания  ООО «Русс Аутдор». Разрешения от местных властей на установку объектов у компании не было. По инициативе надзорного ведомства рекламораспространителя привлекли к административной ответственности.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности