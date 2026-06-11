«Мы или готовимся, или ждём, когда загорится»: новосибирский разработчик дронов назвал угрозу атак БПЛА на Сибирь реальностью

10 июня в Омской области впервые было объявлено предупреждение о беспилотной опасности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко, ссылаясь на информацию от Министерства обороны России. Подробности не уточнялись. Режим опасности был снят через полчаса. Эксперты подчёркивают: этот эпизод показывает реальность угрозы атак дронов даже для территорий, находящихся далеко от границы с Украиной.

О том, насколько сибирские города готовы к таким вызовам, в интервью Infopro54 рассказал Андрей Братеньков, исполнительный директор группы компаний КБ «Спектр», занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов и систем защиты от беспилотников.

— Насколько возможен прилёт вражеских беспилотников на территорию Сибирского федерального округа? Какие расстояния могут преодолевать современные дроны? Откуда может исходить угроза, например, для Омской и Новосибирской областей?

— Современные технологии позволяют осуществлять пуски с дистанции до полутора тысяч километров. То есть с Украины до Сибири они не долетят. Но мы знаем, что противник может использовать другие схемы. Мы помним, как год назад БПЛА атаковали Иркутскую область: дроны в регион завезли фурами. Диверсионные группы могут действовать и с территорий других государств, с Казахстана, например. И прецедент подготовки к таким действиям уже есть. Наши компетентные органы об этом знают. Есть риск, что и внутри страны будут действовать диверсанты. Все это знают и понимают. Вопрос только в том, мы или готовимся, или ждём, когда загорится.

— Как меняются беспилотные технологии? Используется ли в них искусственный интеллект? Способны ли существующие средства борьбы противостоять новым вызовам?

— Современные дроны используют нейросети и инерциальные системы навигации. Такой беспилотник не управляется оператором, он идёт в автоматическом режиме, в режиме радиотишины. Он не излучает никаких сигналов, поэтому средствами радиоэлектронной борьбы его подавить нельзя. Обнаружить его могут только современные радарные установки. Но для этого нужно выделять средства. А ответ региональных властей один: денег в бюджете нет. Что касается физического уничтожения дронов в черте города, то технические решения есть. В регионе есть несколько разработчиков таких средств.

— Привлекали ли вас для консультаций органы власти? Есть ли у вас контакт с ними по этим вопросам?

— В Новосибирске специалистов не более десятка. Мы все друг друга знаем. Представители местной власти ни разу нас не приглашали для обсуждения, к сожалению. Нас никто не спрашивал: «Как будем защищаться?». У нас есть как минимум пять разработчиков кинетических средств — с ними разговор не составлялся. Но подчеркну, что органы исполнительной власти поставлены в известность об имеющихся возможностях защиты объектов. На местах, мне кажется, не понимают всю серьезность положения, все риски.

— Такая ситуация характерна для Новосибирской области или для других регионов Сибири тоже.

— Везде так, мне кажется. Сибирским городам надо активно вырабатывать систему противодействия беспилотным атакам. При этом важно понимать, что угроза исходит не только с сопредельных территорий. У нас оборот беспилотной техники, с одной стороны, зарегулирован, с другой — практически не контролируется. Реализовать диверсионный сценарий легче, чем кажется. Важно, чтобы каждый, от кого зависит принятие решений, это понял как можно скорее.

Ранее редакция рассказывала, как проходило объявление беспилотной опасности в Омской области, какие памятки на этот счет публикует новосибирские власти, и как ситуацию комментируют военные.