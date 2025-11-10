Трудовым мигрантам из Индии предоставят гарантии для работы в России

Россия стремится увеличить число индийцев в рабочей силе, привлекаемой из стран дальнего зарубежья по квотам. Ожидается, в ходе визита президента РФ в Индию, который запланирован на декабрь, страны заключат соглашение о предоставлении гарантий прав индийским трудовым мигрантам.

По словам источников издания, знакомых с ситуацией, индийские рабочие находят работу в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность. При этом в России также растет спрос на квалифицированных рабочих из Индии в секторах машиностроения и электроники.

— Пакт будет способствовать увеличению числа индийцев в России в ближайшие годы, — сообщает The Economic Times.

Квота на привлечение индийских работников в текущем году, по данным Минтруда РФ, составляет 71,8 тысяч человек, почти треть от общего лимита на иностранцев, отмечает «Коммерсант». Ранее Минтруд РФ предложил в 2026 году увеличить квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран до 278,9 тысячи человек.

Напомним, в Новосибирской области о своей потребности в иностранной рабочей силе по квоте в 2026 году заявили 88 работодателей региона. Как поясняли редакции в областном Минтруда, работодатели чаще всего нуждаются в квалифицированных работниках из-за рубежа в таких сферах, как обрабатывающие производства (швеи, сборщики обуви), сельское хозяйство (овощеводы), организации общественного питания (повара национальных кухонь), строительная индустрия (арматурщики, плотники), а также оказание персональных услуг населению (массажисты). В список приглашаемых специалистов традиционно входят граждане Индии.

Участники рынка, опрошенные редакцией, подтверждали, что индийские рабочие востребованы на предприятиях легкой промышленности.

— Хорошие сотрудники, у них высокая производительность, они не боятся нагрузки, но при работе с ними важно соблюдать определенные условия. Им нужно устанавливать четкий план на день, чтобы они заранее знали, сколько и какого товара должны выдать. Если план не установлен, то индусы будут работать по минимуму: вместо 200 единиц сошьют 30. Так они устроены, — отмечал один из собеседников редакции.

В других регионах индийцы работают на агропромышленных предприятиях, в строительстве.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска начали приглашать на свои объекты строителей из Индии.