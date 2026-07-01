В Новосибирском районе строят объекты для семей с детьми

В рамках рабочей поездки в Новосибирский район губернатор Андрей Травников проверил ход строительства учебного заведения в дачном поселке Кудряшовский. Государственный контракт на проектирование, возведение и ввод в эксплуатацию заключен с областным Управлением капитального строительства в качестве заказчика и фирмой ПКФ «Агросервис» в роли подрядчика. Финансирование работ осуществляется из бюджета Новосибирской области. Запланировано, что в школе смогут учиться 550 детей. Окончание строительства намечено на 31 июля 2027 года.

Осматривая этот сложный объект, где работы ведет уже не первый исполнитель, губернатор подчеркнул для застройщика, районной администрации и руководства школы важность скорейшего старта мероприятий по благоустройству прилегающей территории и обеспечению транспортной доступности. При строительстве нового социально значимого объекта должны быть решены вопросы благоустройства, транспортной доступности, организации общественного транспорта и подбора персонала, отметил глава региона.

Предыдущий подрядчик, занимавшийся школой в Кудряшовском, не выполнил свои контрактные обязательства, и договор с ним был расторгнут. ПКФ «Агросервис», новый исполнитель, действует согласно графику, даже опережая сроки. Эта компания имеет опыт успешно реализованных социальных проектов как в Новосибирской области, так и за ее пределами, и обладает необходимыми финансовыми ресурсами.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Иванинский, участвовавший в поездке, особо выделил, что новые школы, детские сады и поликлиники повышают привлекательность сельской местности. По его словам, люди выбирают места с развитой социальной инфраструктурой. Строительство новых школ и модернизация существующих крайне важны для Новосибирского района, население которого растет. Люди переезжают сюда, желая жить ближе к природе, но при этом иметь доступ ко всей необходимой инфраструктуре, как в городе. Это семьи с детьми, основа нашего государства. Иного пути для решения демографических задач не существует.

Андрей Травников также посетил село Марусино, где осмотрел новый детский сад «Капелька». Возведение этого учреждения было инициировано по поручению Губернатора по итогам личных приёмов граждан в рамках реализации национального проекта «Семья». Детский сад, открытый 9 сентября 2025 года, рассчитан на 120 воспитанников и включает шесть групп для детей от 3 до 7 лет. Штат полностью укомплектован квалифицированными специалистами. Начавшееся в 2019 году строительство было остановлено из-за нарушений генподрядчиком проектной документации и сроков. Новый подрядчик, «Строймарт», завершил работы всего за семь месяцев, выполнил благоустройство территории и обеспечил удобную транспортную доступность.

Эти два объекта – школа в Кудряшовском и детский сад в Марусино – наглядно демонстрируют приоритет Правительства Новосибирской области: завершение начатых строек, предотвращение появления новых долгостроев, особенно в сфере социальной инфраструктуры.