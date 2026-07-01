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Власть

В Новосибирском районе строят объекты для семей с детьми

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Финансирование работ осуществляется из бюджета Новосибирской области

В рамках рабочей поездки в Новосибирский район губернатор Андрей Травников проверил ход строительства учебного заведения в дачном поселке Кудряшовский. Государственный контракт на проектирование, возведение и ввод в эксплуатацию заключен с областным Управлением капитального строительства в качестве заказчика и фирмой ПКФ «Агросервис» в роли подрядчика. Финансирование работ осуществляется из бюджета Новосибирской области. Запланировано, что в школе смогут учиться 550 детей. Окончание строительства намечено на 31 июля 2027 года.

Осматривая этот сложный объект, где работы ведет уже не первый исполнитель, губернатор подчеркнул для застройщика, районной администрации и руководства школы важность скорейшего старта мероприятий по благоустройству прилегающей территории и обеспечению транспортной доступности. При строительстве нового социально значимого объекта должны быть решены вопросы благоустройства, транспортной доступности, организации общественного транспорта и подбора персонала, отметил глава региона.

Предыдущий подрядчик, занимавшийся школой в Кудряшовском, не выполнил свои контрактные обязательства, и договор с ним был расторгнут. ПКФ «Агросервис», новый исполнитель, действует согласно графику, даже опережая сроки. Эта компания имеет опыт успешно реализованных социальных проектов как в Новосибирской области, так и за ее пределами, и обладает необходимыми финансовыми ресурсами.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Иванинский, участвовавший в поездке, особо выделил, что новые школы, детские сады и поликлиники повышают привлекательность сельской местности. По его словам, люди выбирают места с развитой социальной инфраструктурой. Строительство новых школ и модернизация существующих крайне важны для Новосибирского района, население которого растет. Люди переезжают сюда, желая жить ближе к природе, но при этом иметь доступ ко всей необходимой инфраструктуре, как в городе. Это семьи с детьми, основа нашего государства. Иного пути для решения демографических задач не существует.

Андрей Травников также посетил село Марусино, где осмотрел новый детский сад «Капелька». Возведение этого учреждения было инициировано по поручению Губернатора по итогам личных приёмов граждан в рамках реализации национального проекта «Семья». Детский сад, открытый 9 сентября 2025 года, рассчитан на 120 воспитанников и включает шесть групп для детей от 3 до 7 лет. Штат полностью укомплектован квалифицированными специалистами. Начавшееся в 2019 году строительство было остановлено из-за нарушений генподрядчиком проектной документации и сроков. Новый подрядчик, «Строймарт», завершил работы всего за семь месяцев, выполнил благоустройство территории и обеспечил удобную транспортную доступность.

Эти два объекта – школа в Кудряшовском и детский сад в Марусино – наглядно демонстрируют приоритет Правительства Новосибирской области: завершение начатых строек, предотвращение появления новых долгостроев, особенно в сфере социальной инфраструктуры.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Более 7000 ИТ-компаний работают в Новосибирской области

Делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано

Автор: Юлия Данилова

Решение, которое принял 19 июня Банк России о снижении ключевой ставки до 14,25%, отражает осторожный баланс: с одной стороны, в мае рост цен в стране замедлился. С другой стороны, делать вывод о стойком и устойчивом замедлении инфляции пока рано, констатировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

— Усилились риски, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем, а значит, Банк России не может позволить себе слишком быстрые шаги по снижению ставки. Наша задача — не просто зафиксировать краткосрочное замедление цен, а добиться, чтобы оно стало устойчивым, — подчеркнул Морев.

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На Гусинобродском кладбище Новосибирска расширят площадь для военных

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила постановление о создании нового воинского участка на общественном кладбище «Гусинобродское». Соответствующий документ был опубликован 30 июня 2026 года.

Участок будет организован в границах квартала 9В. Согласно тексту постановления, его предполагаемая площадь составит 5200 кв. метров. Эта территория предназначена для погребения военнослужащих, а также граждан приравненных к ним категорий. Захоронения на новом участке будут проводиться с соблюдением воинского обряда похорон.

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Мэрии Новосибирска придется искать нового подрядчика для дороги к СКИФу

Автор: Юлия Данилова

Выполнение контракта на проведение строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок»» прекращено. Об этом говорится в карточке омской компании ООО «Сибирский региональный союз» («Сиброс»), размещенной на портале Контур.Фокус. Напомним, компания выиграла тендер только в в феврале 2026 года, в марте был заключен контракт. В торгах участвовал еще один претендент, но он не был допущен к финальному этапу из-за несоответствия требованиям.

Победитель должен был выполнить работы на дороге общей протяженностью почти 2 км за 1,6 млрд рублей. В список работ входила подготовка территории: расчистка, снос и распиловка зеленых насаждений в пределах постоянной полосы отвода дороги, переустройство сети водопровода, теплотрассы, линейно-кабельных сооружений связи, сетей газоснабжения, устройство ливневой канализации.

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Мэрия Новосибирска снова ищет концессионера для бани на Переездной

Автор: Юлия Данилова

Департамент инвестиций Новосибирска ищет инвестора для реконструкции муниципальной бани №9, расположенной на улице Переездная, 63. Инвестиционное предложение размещено на сайте мэрии. Судя по документам, это двухэтажное здание площадью 893,3 кв. м, 1957 года постройки. В лот также входит котельная площадью 188,7 кв. м. Предполагается, что проект будет реализовываться в форме концессии.

На реконструкцию бани инвестору отводится 5 лет. Под реконструкцией подразумевается создание современного банного пространства, с возможностью создания различных локаций в целях предоставления широкого спектра услуг:

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Общественный совет проконтролирует реализацию ключевых экологических проектов

В Новосибирской области прошло первое заседание Общественного экологического совета при губернаторе.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на наличие множества профильных структур, актуальных экологических вопросов, волнующих жителей, гораздо больше, чем они успевают охватить. К таким вопросам относятся состояние водоемов, качество воздуха, сохранение рыбных ресурсов, лесов и природных территорий. Новый совет, благодаря более широкому представительству, позволит привлечь к обсуждению и решению экологических проблем тех, кто ранее не был задействован в подобных процессах. Губернатор отметил, что это поможет скорректировать приоритеты работы и обменяться информацией.

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Более 1800 бюджетных мест выделили НГПУ на подготовку будущих учителей

При заключении целевых договоров студенты вузов получают ежемесячную социальную помощь в виде стипендии в размере 5 000 рублей, а студенты колледжей – 1 000 рублей

Приемная кампания в высших учебных заведениях региона началась 20 июня. Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) открыл для абитуриентов этого года 1997 бюджетных мест, из которых 1815 предназначены для педагогических специальностей. Об особенностях приемной кампании 30 июня на пресс-туре подробно рассказали заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина и ректор университета Сергей Нелюбов.

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В Новосибирском районе строят объекты для семей с детьми

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