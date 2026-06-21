В школах Новосибирской области начнут учить арабскому языку

В российских школах, включая учебные заведения Новосибирской области, с 1 сентября 2026 года начнут преподавать арабский язык. Соответствующая учебная программа уже утверждена Министерством просвещения РФ. Решение было озвучено главой ведомства Сергеем Кравцовым.

Он отметил, что последние три года в стране уже проводится олимпиада по арабскому языку. Кроме того, в рамках культурного обмена ведется подготовка эмиратских школьников к олимпиадам по физике, а сами учащиеся из России и ОАЭ регулярно посещают друг друга по программам обмена. На данный момент арабский язык в России изучают около 4 тысяч школьников.

— Мы подготовили и перевели на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги наших писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты, — добавил министр просвещения.

Эксперты в сфере образования подчеркивают, что успех в изучении любого иностранного языка, будь то арабский, китайский или английский, зависит не от количества часов в расписании, а от качества преподавания и создания живой языковой среды. Как отмечают педагоги, важно, чтобы уроки были практико-ориентированными и мотивирующими, а у школьников была возможность применять знания за пределами класса.

В Новосибирской области, где спрос на восточные языки стабильно растет, а в школах ведется дискуссия об оптимизации учебных планов, появление арабского языка может стать не просто формальным нововведением, а серьезным шагом к расширению культурного кругозора учеников, если подойти к его внедрению с учетом этих рекомендаций.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы начинают учить детей иностранным языкам с трех лет.