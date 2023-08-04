Сбер поддержал ESG-повестку проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023»

Среди направлений работы участников и спикеров мероприятия стали генерация проектов и поиск решений в направлении социального развития, городской инфраструктуры, экологии и т.п.

Сбер поделился своей экспертизой в теме ESG, представив свой опыт в разработке и внедрении в процессы политики компании в области устойчивого развития, которую он один из первых в стране принял в 2021 году. В этом году Сбер опубликовал свою собственную политику ответственного финансирования. Документ нацелен на содействие в ESG-трансформации клиентов и взаимовыгодное сотрудничество для лучшего управления ESG-рисками. Он описывает дифференцированные меры реагирования в зависимости от степени риска, содержит информацию об устойчивых кредитных и «зеленых» продуктах.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк»:

«Архипелаг 2023» — важная площадка для обмена опытом и знаниями в области ESG. Сбер активно работает над внедрением ESG-практик, ориентируясь на важность социальных и экологических вопросов. Мы считаем неотъемлемыми составляющими успешной бизнес-стратегии устойчивость и ответственность, поэтому продолжаем развивать свою политику в этом направлении».