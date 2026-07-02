«Почувствуйте атмосферу»: новосибирским абитуриентам рекомендовали лично приходить в приемную комиссию вуза

С 2025 года подать документы в любой российский вуз можно буквально за 5 минут, не вставая с дивана. Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» работает без сбоев, и, казалось бы, смысла тратить время на очереди больше нет. Однако приемные комиссии фиксируют тревожную тенденцию: абитуриенты, выбравшие исключительно дистанционный путь, часто теряют до 30% важной информации о своем будущем месте учебы. Специалисты по профориентации настоятельно советуют: если есть физическая возможность, найдите пару часов и посетите вуз лично. Почему в эпоху цифровизации это важно, поясняет директор Института культуры и молодежной политики НГПУ кандидат педагогических наук доцент Ольга Капустина.

— Во-первых, это смена оптики. Сайт вуза показывает программу, а стены вуза — атмосферу. Абитуриент может увидеть, чем и как наполнены пространства вуза, оценить состояние аудиторий, библиотек и столовых, услышать голоса университета, которые не всегда попадают в рекламные проспекты. Это как читать рецензию на фильм и смотреть его самому — разница колоссальная. Во-вторых, и это главное — «живой» контакт с теми, кто работает в приемной комиссии. В разгар лета в здесь работают чаще всего преподаватели, методисты, студенты-волонтеры старших курсов. Разговорив такого волонтера, можно узнать настоящие «лайфхаки»: у каких преподавателей лучшие спецкурсы, где дешевле всего пообедать и какие традиции есть на факультете. Эту неформальную информацию, которая напрямую влияет на комфорт учебы, невозможно найти ни в одном гайде на сайте, — поясняет Ольга Капустина.

На сегодняшний день более 90% вузов страны интегрированы с порталом Госуслуг, что позволяет подавать заявления в 5 учебных заведений одновременно. Однако прием оригиналов аттестатов и очное консультирование по спорным вопросам (например, учет индивидуальных достижений) по-прежнему требуют физического присутствия или дополнительных уточнений по телефону.

— Мы видим по статистике прошлого года, что те ребята, которые хотя бы раз зашли в вуз до зачисления, чувствуют себя увереннее. Они уже знают, где находится деканат, они «вживую» видели кураторов. Дистанционная подача — это про скорость и логистику. А личное присутствие — это про выбор сердцем. Мы не отговариваем от онлайна, мы призываем: пообщайтесь с нашими волонтерами — они расскажут вам то, что не напишут в учебном плане. Это бесценный опыт. И, поверьте, в сентябре вы войдете сюда уже не чужим человеком, а почти своим, — комментирует Ольга Капустина.

Новосибирским выпускникам рекомендовали, как выбрать вуз и не пожалеть об этом.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.