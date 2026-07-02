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Общество

«Почувствуйте атмосферу»: новосибирским абитуриентам рекомендовали лично приходить в приемную комиссию вуза

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При дистанционной подаче теряется до 30% важной информации о будущем месте учебы

С 2025 года подать документы в любой российский вуз можно буквально за 5 минут, не вставая с дивана. Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» работает без сбоев, и, казалось бы, смысла тратить время на очереди больше нет. Однако приемные комиссии фиксируют тревожную тенденцию: абитуриенты, выбравшие исключительно дистанционный путь, часто теряют до 30% важной информации о своем будущем месте учебы. Специалисты по профориентации настоятельно советуют: если есть физическая возможность, найдите пару часов и посетите вуз лично. Почему в эпоху цифровизации это важно, поясняет директор Института культуры и молодежной политики НГПУ кандидат педагогических наук доцент Ольга Капустина.

— Во-первых, это смена оптики. Сайт вуза показывает программу, а стены вуза — атмосферу. Абитуриент может увидеть, чем и как наполнены пространства вуза, оценить состояние аудиторий, библиотек и столовых, услышать голоса университета, которые не всегда попадают в рекламные проспекты. Это как читать рецензию на фильм и смотреть его самому — разница колоссальная. Во-вторых, и это главное — «живой» контакт с теми, кто работает в приемной комиссии. В разгар лета в здесь работают чаще всего преподаватели, методисты, студенты-волонтеры старших курсов. Разговорив такого волонтера, можно узнать настоящие «лайфхаки»: у каких преподавателей лучшие спецкурсы, где дешевле всего пообедать и какие традиции есть на факультете. Эту неформальную информацию, которая напрямую влияет на комфорт учебы, невозможно найти ни в одном гайде на сайте, — поясняет Ольга Капустина.

На сегодняшний день более 90% вузов страны интегрированы с порталом Госуслуг, что позволяет подавать заявления в 5 учебных заведений одновременно. Однако прием оригиналов аттестатов и очное консультирование по спорным вопросам (например, учет индивидуальных достижений) по-прежнему требуют физического присутствия или дополнительных уточнений по телефону.

— Мы видим по статистике прошлого года, что те ребята, которые хотя бы раз зашли в вуз до зачисления, чувствуют себя увереннее. Они уже знают, где находится деканат, они «вживую» видели кураторов. Дистанционная подача — это про скорость и логистику. А личное присутствие — это про выбор сердцем. Мы не отговариваем от онлайна, мы призываем: пообщайтесь с нашими волонтерами — они расскажут вам то, что не напишут в учебном плане. Это бесценный опыт. И, поверьте, в сентябре вы войдете сюда уже не чужим человеком, а почти своим, — комментирует Ольга Капустина.

Новосибирским выпускникам рекомендовали, как выбрать вуз и не пожалеть об этом. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : НГПУ Вузы Новосибирска абитуриенты

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Андрей Травников: ситуация с поставками топлива в Новосибирской области осложняется

Автор: Артем Рязанов

Ситуация с поставками ГСМ в регион становится более напряженной. О этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в официальном канале в МАХ.

Заместитель губернатора Олег Клемешов отметил, что главными причинами кризиса стали сокращение поставок топлива от оптовых поставщиков независимым сетям, временное закрытие ряда АЗС и ажиотажный спрос, из-за которого потребление бензина в регионе выросло в полтора раза от обычного уровня.

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Новосибирцам сообщили график выплат пенсий и пособий на июль 2026 года

Автор: Артем Рязанов

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области сообщило о досрочном перечислении пенсий и пособий в июле 2026 года.

3 июля на счета новосибирцам поступят:

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Четыре новосибирских вуза вошли в топ с самыми высокими зарплатами выпускников

Автор: Артем Рязанов

Составлен рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сферах «экономика», «финансы» и «IT-технологии», получивших дипломы в 2020–2025 годах. Ведущие университеты Новосибирска не только сохраняют высокие позиции в отраслевых рейтингах, но и показывают стабильный рост зарплат своих выпускников. Технические специальности демонстрируют особенно высокий потенциал трудоустройства и конкурентоспособность на рынке труда, следует из рейтинга SuperJob.

Если говорить о России в целом, то МГИМО уверенно удерживает лидерство: медианная зарплата выпускников этого вуза составляет 230 000 рублей в месяц (+30 000, или +15% к 2025 году).

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Режим повышенной готовности из-за подтоплений хотят ввести в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Первомайском районе Новосибирска может быть объявлен режим повышенной готовности в связи с риском затопления частных домов. Проект постановления об этом размещен на официальном сайте городской администрации.

Особый режим планируется ввести на улицах Радиостанция № 2, Узорной и в коттеджном поселке «Витязь-Град» на улице Александра Еремина. Это связано с водой, которая поступает со стороны садоводческих и некоммерческих товариществ «Строитель», «Радист», «Поляна», «Конструктор», «Метростроитель» и «Рябинка».

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Минприроды Новосибирской области сообщило о масштабном загрязнении водоемов

Автор: Артем Рязанов

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области обнародовало тревожные данные о состоянии ряда водоемов региона.

Критическое загрязнение зафиксировано на следующих водных объектах:

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В Новосибирске эксперты назвали заправку до полного бака технически верной стратегией

В России на фоне топливного кризиса в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах всё чаще стали появляться публикации о том, что заправлять автомобиль до полного бака якобы вредно. Это вызывает некоторое замешательство у автовладельцев, для которых сейчас вопрос количества бензина в баке стал суперактуальным.

Infopro54 обратился за разъяснениями к директору автотехцентра, и он назвал стратегию «всегда полный бак» абсолютно верной со всех точек зрения.

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«Почувствуйте атмосферу»: новосибирским абитуриентам рекомендовали лично приходить в приемную комиссию вуза

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