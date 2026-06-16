За сутки через четвертый мост в Новосибирске проезжают 38 тысяч автомобилей

За 6 месяцев с момента открытия движения по новой мостовой переправе через реку Обь проехало 4,5 млн автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения по данным ГКУ НСО «ЦОДД» составляет около 38 тысяч автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС» — концессионера объекта.

На открытии моста в декабре 2025 года генеральный директор транспортного дивизиона группы ВИС Александр Козаренко заявлял, что в сутки по мосту должно проезжать около 70 тысяч автомобилей. Судя по цифрам, по итогам полугода работы недобор составляет 32 тысячи машин в сутки.

Впрочем, судя по данным, которые приводит концессионер, недобор постепенно сокращается. В марте 2026 он составлял 50 тысяч машин в сутки. Однако, пока транспорт проезжает через мост бесплатно.

Напомним, по условиям соглашения, недобор по оплате за проезд через четвертый мост концессионеру будет оплачивать областной бюджет. Принцип платного проезда начнет действовать после ввода в эксплуатацию всего объекта, с учетом всех съездов и тоннелей, до 2042 года.

Общая протяжённость основного хода моста сегодня составляет 5,6 км, всей транспортной инфраструктуры — 14,8 км, 11 из которых уже доступны для проезда. Автомобилистам также доступны правобережная транспортная развязка в полном объёме и 12 съездов левобережной развязки. В апреле открыто движение трамваев по эстакаде. Сейчас работы ведутся на съезде С3 и тоннеле в створе ул. Станиславского.

Ранее редакция сообщала о том, что четвёртый мост в Новосибирске достроят не раньше декабря 2026 года.