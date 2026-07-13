Компания «ВИС» снова требует переноса сроков по четвёртому мосту в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал очередной иск от компании-концессионера, строящей четвертый мост через Обь. ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «ВИС») оспаривает пункты 51 и 52 концессионного соглашения, заключённого с региональным Минтрансом 6 декабря 2017 года. Именно эти пункты закрепляют даты завершения строительства и официального ввода переправы в эксплуатацию. Теперь концессионер требует изменить их в судебном порядке. При этом новые даты не называются. Предварительное заседание назначено на 17 августа.

Это не первая попытка концессионера сдвинуть дедлайны. Весной 2025 года суд уже удовлетворил аналогичный иск «Сибирской концессионной компании», разрешив перенести завершение работ сразу на два года — до декабря 2025 года. Однако и этот срок оказался невыполнимым. Тогда компания вновь обратилась в суд и добилась продления до декабря 2026 года. Суд признал уважительными причинами пандемию коронавируса и санкционные ограничения, которые, по мнению стороны концессионера, существенно повлияли на темпы строительства.

В декабре 2025 года по основному ходу переправы было запущено движение автомобилей. Однако официально объект до сих пор не введен в эксплуатацию. Строители продолжают возводить дорожные развязки, без которых мост нельзя считать полностью готовым.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямой линии говорил, что новый срок — декабрь 2026 года — закреплен решением суда и обязателен к исполнению. При этом глава региона подчёркивал, если срок будет в очередной раз нарушен, правительство будет предъявлять в очередной раз санкции.

Гендиректор группы «ВИС» Сергей Юдин ранее объяснял переносы объективными причинами — пандемией, санкциями и «турбулентностью политики». По его словам, компания вкладывала в проект собственные средства, но столкнулась с проблемами финансирования со стороны концедента.

Ранее редакция сообщала, что Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске.