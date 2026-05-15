Начался суд над экс-главой Минпромторга Новосибирской области Андреем Гончаровым

Автор: Артем Рязанов

Бывшего министра и четырёх других фигурантов обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий

Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать по существу уголовное дело, связанное с закупками товаров для СВО по завышенным ценам. Подсудимыми являются пять человек: бывший министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров и его подчиненные Наталья Зырянова и Юрий Воробьев. Им инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Кроме того, на скамье подсудимых находятся руководители фирмы «Росэкспресс» Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов.

Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации доходов (статья 174.1 УК РФ). В первый день судебного разбирательства прокурор зачитал обвинительное заключение. Уголовное дело было возбуждено еще в конце 2023 года на основании материалов УФСБ. Правоохранительные органы обратили внимание на государственные контракты, заключенные между министерством промышленности и торговли Новосибирской области и компанией «Росэкспресс».

В рамках расследования выяснилось, что для нужд специальной военной операции были закуплены беспилотные летательные аппараты, оптические прицелы, антидроновые ружья и внешние аккумуляторы в количестве 1805 единиц. Однако силовики установили, что эти закупки были проведены с нарушениями. Товары были приобретены по завышенным ценам и в меньшем объёме, чем планировалось. Предварительный ущерб по делу оценивается примерно в 260 миллионов рублей.

В декабре 2023 года были арестованы сотрудники Министерства промышленности и торговли Наталья Зырянова и Юрий Воробьёв. В мае прошлого года к ним присоединились министр Андрей Гончаров, который был отстранён от должности, а также предприниматели Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов, также помещённые под стражу. Никто из фигурантов дела не признал свою вину.

Ранее редакция сообщала о том, что Верховный суд России прокомментировал нюансы налогообложения имущества компаний.

Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области, автор: A. Petrova.

Серийный поджигатель мусорных контейнеров работает в Искитиме

Автор: Юлия Данилова

В ночь с 11 на 12 мая на контейнерной площадке около домов на улице Украинской в Искитиме вспыхнули мусорные контейнеры. Как рассказали Infopro54 местные жители, обратившиеся в редакцию, по записям камеры видно, что около контейнеров покрутился мужчина в капюшоне, а потом вспышка и сильный пожар. Для того, чтобы его потушить людям пришлось вызывать пожарную машину.

Один из трех контейнеров сгорел полностью, второй покорежило так, что использовать его больше невозможно.

В Новосибирске из-за роста госпошлин сократилось число исков до 100 тысяч рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Кратное повышение судебных госпошлин, произошедшее в сентябре 2024 года, к 2026 году существенно сократило количество «мелких» исков. Такой результат был ожидаемым и предсказуемым. Сейчас, подведя годовые итоги, суды это подтверждают.

Арбитражный суд Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 сообщил, что в 2025 году в связи с увеличением размеров государственных пошлин значительно уменьшилось количество исков с суммой требований до 100 тысяч рублей.

В Новосибирске количество корпоративных споров за год увеличилось на 14,4%

Автор: Мария Гарифуллина

Арбитражный суд Новосибирской области регистрирует увеличение числа корпоративных споров: в 2025 году поступило 492 соответствующих исковых заявления. Это на 14,4% больше, чем годом ранее.

За прошедший год суд рассмотрел 523 дела, которые относятся к указанной категории конфликтов — рост на 11,7% по сравнению с 2024 годом. Такие данные Арбитражный суд Новосибирской области предоставил в ответ на запрос Infopro54.

Мэрия Новосибирска требует снести магазин и кафе у Центрального рынка

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска через арбитражный суд добивается сноса самовольной пристройки к зданию на улице Мичурина, 12б, расположенной в непосредственной близости от Центрального рынка. В пристройке работают точка общепита и магазин, а сама она, по данным муниципалитета, появилась без разрешительной документации.

Согласно данным в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, иск был подан к двум ответчикам — ЗАО племзавод «Ирмень» и ООО «Сибфермер», которым принадлежит основное здание. Именно они, по мнению мэрии, должны снести спорный объект. Третьими лицами в деле выступают региональное управление Росреестра и прокуратура Новосибирской области.

Число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое

Автор: Мария Гарифуллина

В 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел 132 дела с участием иностранных компаний. Это в 2,9 раза меньше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 384 таких дела. Данную статистику суд предоставил редакции Infopro54.

Снижение числа споров с иностранным элементом фиксируется по всем ключевым категориям. Помимо общего падения количества дел с зарубежными организациями, заметно сократилось и число исков о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие иностранным правообладателям. В 2025 году суд рассмотрел 92 таких дела.

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что материалы о якобы «результатах лабораторных исследований КРС», которые появились в соцсетях, недостоверны.

— Они не являются официальными документами и не подтверждены уполномоченными органами. Данные изображения не содержат признаков надлежащего оформления и в представленном виде не могут рассматриваться как достоверное подтверждение каких-либо обстоятельств, — подчеркнул Магеров.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

