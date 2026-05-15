Начался суд над экс-главой Минпромторга Новосибирской области Андреем Гончаровым

Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать по существу уголовное дело, связанное с закупками товаров для СВО по завышенным ценам. Подсудимыми являются пять человек: бывший министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров и его подчиненные Наталья Зырянова и Юрий Воробьев. Им инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Кроме того, на скамье подсудимых находятся руководители фирмы «Росэкспресс» Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов.

Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации доходов (статья 174.1 УК РФ). В первый день судебного разбирательства прокурор зачитал обвинительное заключение. Уголовное дело было возбуждено еще в конце 2023 года на основании материалов УФСБ. Правоохранительные органы обратили внимание на государственные контракты, заключенные между министерством промышленности и торговли Новосибирской области и компанией «Росэкспресс».

В рамках расследования выяснилось, что для нужд специальной военной операции были закуплены беспилотные летательные аппараты, оптические прицелы, антидроновые ружья и внешние аккумуляторы в количестве 1805 единиц. Однако силовики установили, что эти закупки были проведены с нарушениями. Товары были приобретены по завышенным ценам и в меньшем объёме, чем планировалось. Предварительный ущерб по делу оценивается примерно в 260 миллионов рублей.

В декабре 2023 года были арестованы сотрудники Министерства промышленности и торговли Наталья Зырянова и Юрий Воробьёв. В мае прошлого года к ним присоединились министр Андрей Гончаров, который был отстранён от должности, а также предприниматели Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов, также помещённые под стражу. Никто из фигурантов дела не признал свою вину.

