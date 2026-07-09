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Бизнес Общество

В Новосибирской области работают почти 390 тысяч самозанятых

Автор: Юлия Данилова

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За пять лет эта категория предпринимателей принесла в бюджет региона уже около трех миллиардов рублей

По итогам 2025 года количество зарегистрированных на территории Новосибирской области самозанятых составило 353,3 тысяч человек. По состоянию на 24 июня текущего года их список увеличился до 388,6 тысяч человек. Об этом говорится в ответе на запрос Infopro54 из пресс-службы УФНС региона.

— Ежегодно, начиная с 2020 года, все большее количество граждан легализуют свою деятельность и ведут ее в правовом поле. При этом 211 тысяч самозанятых или 67% начали применять данный режим налогообложения, ранее не имея официальных доходов. В результате сумма дохода от применения НПД за прошедшие пять лет составила 58,4 млрд. рублей, сумма исчисленного с него налога — 2,9 млрд. рублей, — пояснили налоговики.

За 2025 год количество плательщиков НПД в регионе увеличилось на 79,7 тысяч человек.

В основном самозанятые в Новосибирске регистрируются по следующим видам деятельности:

  • перевозка пассажиров,
  • маркетинг (реклама),
  • строительство (ремонт),
  • торговля товарами собственного производства,
  • предоставление недвижимости в аренду.

Легализации доходов, полученных от сдачи имущества в аренду, налоговики уделяют особое внимание.

— Благодаря комплексному подходу, уровень соблюдения налогового законодательства среди участников рынка аренды повышается. Так, с начала 2025 года количество самозанятых, официально работающих в этой сфере, увеличилось на 2,2 тысячи и достигло 6 тысяч человек. Сумма уплаченного ими налога составила почти 106 млн. рублей, что на 43,6 млн. рублей или 41% больше, чем в 2024 году, — пояснили в УФНС.

Ранее представители УНС рассказывали о том, что 3 000 новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги за их сдачу в аренду.

Напомним, более 90 тысяч самозанятых в Новосибирске — это школьники и студенты. чаще всего молодежь, выбирающая статус самозанятых, работает курьерами, администраторами, репетиторами, промоутерами, сборщиками заказов. Как правило они работают временно.

Многие самозанятые совмещают работу на себя, в качестве второго и далее дохода, с постоянной занятостью.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — на территории Новосибирской области был введен 1 января 2020 года.

Ранее редакция сообщала о том, что каждый седьмой новосибирец планирует открыть бизнес в ближайшие два года. Онлайн-торговля стала самым популярным направлением для будущих предпринимателей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : самозанятый рынок труда налоги налог на профессиональный доход

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