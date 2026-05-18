Адвокат из Новосибирска Ирина Гребнева оценила ограничение исков по приватизации

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит предельный десятилетний срок исковой давности по спорам об истребовании имущества, выбывшего из государственной или муниципальной собственности в ходе приватизации. По словам управляющего партнёра адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирины Гребневой, документ подготовлен во исполнение позиции Конституционного суда, указавшего на необходимость чётко ограничить временные рамки для оспаривания приватизационных сделок.

— До этого на практике складывалась ситуация, когда срок исковой давности фактически исчислялся с момента прокурорской проверки, а не с момента самой приватизации или выбытия имущества. В результате даже спустя десятилетия добросовестные собственники могли столкнуться с риском изъятия активов, — сообщила Ирина Гребнева редакции Infopro54.

Она отмечает, что для бизнеса появление 10-летнего предела теоретически повышает предсказуемость оборота.

— Это важно для собственников приватизированных объектов, особенно при продаже активов, привлечении инвестиций или получении банковского финансирования под залог имущества, — комментирует юрист.

Однако эксперт предупреждает, что говорить о полноценной стабилизации пока рано.

По словам Гребневой, прокуратура уже начала корректировать основания исков.

— Если раньше споры строились исключительно вокруг нарушений приватизации, то теперь в иски все чаще включаются ссылки на коррупционную составляющую либо на политические и стратегические интересы государства. Поэтому риски для собственников полностью не исчезают, — поясняет адвокат.

Судебная нагрузка снизится лишь частично

Формально введение предельного срока должно ограничить возможность пересмотра приватизационных сделок через много лет.

— Частично суды освободятся от «архивных» споров, но кардинального сокращения ожидать не стоит, — считает Гребнева.

Собеседница редакции обращает внимание на то, что правоприменительная практика адаптируется. Если по обычным приватизационным спорам будет действовать 10-летний предел, то в делах с признаками коррупции, стратегической значимости или иных публичных интересов государство продолжит искать возможности для оспаривания.

Стратегические отрасли остаются в зоне риска

Одной из ключевых проблем эксперт называет отсутствие в российском законодательстве чёткого и исчерпывающего перечня объектов или отраслей, которые могут быть признаны стратегическими.

— Из-за этого сохраняется высокая степень неопределенности. В любой момент государство может заявить, что конкретный объект имеет стратегическое значение, причем без понятных заранее критериев, — говорит Ирина Гребнева.

В зоне повышенного риска традиционно находятся предприятия оборонной промышленности, связанные с природными ресурсами, недрами, инфраструктурой, энергетикой, транспортом и иными чувствительными для государства сферами.

— Именно поэтому даже после принятия закона часть бизнеса не почувствует полной защищенности, — подчёркивает юрист.

Норма может стать частично декларативной

Вероятность окончательного принятия законопроекта высока, поскольку он связан с исполнением позиции Конституционного суда. Однако ключевое значение будет иметь не сам 10-летний срок, а перечень исключений.

— Уже сейчас из регулирования фактически выводятся дела, связанные с коррупцией, терроризмом и иностранными инвестициями. При этом практика показывает, что основания для подобных исключений трактуются достаточно широко, — замечает Гребнева.

Она не исключает, что ко второму чтению перечень исключений расширят либо формулировки сделают настолько широкими, что бизнес по-прежнему не получит реальной правовой определённости.

— Риск превращения нормы в частично декларативную действительно существует, — резюмирует адвокат.

Коррупционные иски не имеют срока давности

Самая серьёзная проблема для бизнеса, по словам Ирины Гребневой, заключается в том, что на иски, квалифицированные как связанные с коррупцией, предельный 10-летний срок применяться не будет.

— Фактически это означает, что государство сможет ставить вопрос о возврате имущества и спустя 20 лет, если удастся доказать наличие коррупционного элемента при приватизации или последующем выбытии актива, — объясняет юрист.

Именно поэтому прокуратура во многих делах начала дополнительно ссылаться на коррупционные основания.

— Для собственников это означает, что даже наличие формального срока давности не гарантирует полной защиты от будущих претензий государства, — заключает управляющий партнёр АБ «Гребнева и партнёры».

