Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

В 2025 году в рамках обновления архитектурно-градостроительного облика Новосибирска утверждены паспорта фасадов 210 зданий. Для сравнения, в 2024 году — 69.

— Налицо положительная динамика, но масштаб этой работы недостаточен. Сегодня в городе более 15 тысяч зданий. При этом значительную долю занимают объекты нового строительства. Считаем, что меры, применяемые районной администрацией по паспортизации фасадов, можно оценить как малоэффективные, — констатировал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – главного архитектора города Иван Штурбабин.

По его словам, на начало 2026 года больше всего паспортов утверждены в Центральном округе (63) и Ленинском районе (35).

Кроме того, по словам чиновника, за 2025 год по региональной программе отремонтированы 118 фасадов многоквартирных домов.

— Например дом по улице Селезнева, 36 в Дзержинском районе является частью культурного наследия. На здании сохранена оригинальная неоновая советская вывеска, которая была передана на реставрацию инициативным жителям. После беседы с собственниками первых этажей они разобрали фрагментарную отделку и провели ремонт в соответствии с архитектурными требованиями, — пояснил чиновник.

В здании на Богдана Хмельницкого, 41 удалось убедить собственника убрать отделку из керамогранита. В здании общежития на Ватутина, 4 собственник также убрал свою фрагментарную отделку с фасада. В результате получилось здание, которое сегодня украшает улицу Ватутина.

— В 2026 году планируется провести восстановление фасадов на главных улицах в Дзержинском и Кировском районах. Мы настаиваем на том, что администрация должна провести работу с собственниками первых этажей. Там в отделке много керамогранита, сайдинга, и это должно быть убрано к началу ремонтных работ, — сообщил Иван Штурбабин.

По его словам, в 2026 году запланирован капитальный ремонт фасадов 114 жилых домов.

Совместно с Новосибирским отделением Союза архитекторов России разработаны рекомендации по цветовым решениям для обновления общего архитектурного облика города.

Мэр Максим Кудрявцев отметил, что через осязаемое время у каждого из 15 тысяч зданий, расположенных в городе, должна быть фамилия ответственного лица, с которым муниципалитет будет взаимодействовать по приведению фасадов в нормативное, художественное и эстетически привлекательное состояние.

— Я вижу изменения в позитивную сторону, но работы непочатый край. Мы должны сделать так, чтобы гости нашего города приезжали в Новосибирск и видели красивые улицы, красивые дома, красивые фасады и понимали, что они в Новосибирске. Поэтому подумайте еще над тем, каким образом сделать какие-то элементы, название улиц или освещение, чтобы это было городской изюминкой. Чтобы люди понимали, что они приехали именно в Новосибирск, — поручил Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск «засветился» в списке самых эффектно украшенных городов. Световой облик города активно создают застройщики.