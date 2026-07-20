Сибирские таможенники возбудили 14 дел о валютных преступлениях

В первом полугодии 2026 года таможенные органы Сибирского управления возбудили восемь уголовных дел за незаконные валютные операции с поддельными документами. Также было зарегистрировано шесть дел по факту контрабанды наличных денег.

Большинство из этих преступлений, шесть случаев незаконного вывода денег за границу, выявили сотрудники Омской таможни.

Сотрудники Новосибирской таможни чаще других выявляли контрабанду наличных денег, возбудив три уголовных дела. Один из самых значительных случаев произошел в аэропорту Толмачево, где у пассажира изъяли более 25 миллионов рублей при попытке вывезти их в Таджикистан. За период с января по июнь 2026 года авиапассажиры пытались незаконно провезти через международные аэропорты Сибири почти 39 миллионов рублей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сибирские таможенные органы выявили 1701 случай административного правонарушения в сфере валютного контроля. Это на 22% больше, чем за первое полугодие 2022 года. Больше всего нарушений зафиксировано Красноярской, Алтайской и Иркутской таможнями.

— Более половины таких дел связаны с нарушением валютного законодательства при экспорте леса и лесоматериалов. Чаще всего речь идет о неисполнении резидентом обязательств по внешнеторговому договору в установленный срок и несвоевременном предоставлении участниками ВЭД отчетности по валютным операциям, — отметила начальник отдела валютного контроля СТУ Ольга Сунцова.

Ранее редакция сообщала о том, что на границе Новосибирска с Казахстаном резко вырос грузовой трафик.