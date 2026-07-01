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Таксист из Новосибирска ведёт блог о своей работе

Автор: Артем Рязанов

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Он публикует в нём рассказы из жизни, при этом сохраняя анонимность участников

Мурод Темурзода совмещает работу таксиста с ведением популярного блога. 24-летний новосибирец рассказывает о курьёзных случаях и стереотипах, связанных с профессией.

Старт карьеры в блогинге пришёлся на январь 2026 года. Популярность пришла после публикации видео о конфликте с нетрезвыми пассажирками, которое набрало 1,5 миллиона просмотров.

В своём блоге Мурод, по сообщению Горсайта, делится историями из жизни, всегда сохраняя анонимность героев. Его аудитория — преимущественно коллеги-таксисты, которые поддерживают автора и делятся своими историями.

Среди ярких моментов работы — истории о благодарных пассажирах. Например, однажды водитель помог плачущей девушке, угостив её клубникой, после чего поездка закончилась весёлой беседой.

Сейчас у блогера более 9 тысяч подписчиков, а его ролики набирают сотни тысяч просмотров. На создание контента уходит около трёх часов в день, что не мешает основной работе.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таксисты массово переходят на газ.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : такси блогер

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В Новосибирске врачи впервые заменили клапан сердца через прокол в бедре

Новосибирские таксисты массово переходят на газ

Автор: Артем Рязанов

В сфере пассажирских перевозок в Новосибирской области участники рынка пока говорят о локальных сложностях с обеспечением топливом: на отдельных АЗС отсутствует бензин марки АИ‑95, а на некоторых станциях не удаётся заправиться из‑за сбоев в логистике.

По словам Андрея Артюха, руководителя Ассоциации работников такси Новосибирска, в свете последних событий можно прогнозировать рост цен на услуги такси. О каком индексации может идти речь собеседник Infopro54 не уточнил.

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Южноафриканский блогер посетил Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Йоханес Баденхорст, известный путешественник из ЮАР, прибыл в Новосибирск в рамках масштабной экспедиции по России. Его команда исследует страну от Мурманска до Магадана на грузовиках «Урал».

Новосибирск стал важной остановкой маршрута как географический центр России.

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Сотрудники ГИБДД Новосибирска проверили стихийную стоянку такси на МЖК

Автор: Артем Рязанов

В конце мая жители жилмассива МЖК в Новосибирске столкнулись с острой проблемой нехватки парковочных мест. Люди сообщали, что дворовую территорию заполонили автомобили такси, которые, вероятно, ожидают ремонта на ближайшей станции техобслуживания.

Один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным, рассказывал, что проблемы с парковкой в этом дворе существовали и ранее. Однако раньше всегда можно было найти свободное место хотя бы за домом, в то время как в последние недели ситуация значительно ухудшилась.

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Жители новосибирского МЖК пожаловались на дефицит парковок из-за такси

Автор: Юлия Данилова

Жители одного из дворов в микрорайоне МЖК в Новосибирске заявили о резком ухудшении ситуации с парковочными местами. По словам горожан, дворовую территорию заняли десятки автомобилей такси, которые, как утверждают местные жители, ожидают ремонта на расположенной поблизости станции техобслуживания.

По словам одного из жителей микрорайона, проблемы с парковкой во дворе существовали и ранее, однако свободные места рядом с домом всё же удавалось найти. В последние месяцы ситуация, по его словам, стала критической. Она обострилась из-за того, что расположенная рядом СТО приняла большой заказ на ремонт такси.

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Новосибирская стюардесса встретила британского блогера в Дагестане

Автор: Юлия Данилова

Стюардесса из Новосибирска Юлия встретила известного в Сибири блогера Уилла Эггертона в горах Дагестана. Он приехал во время второй волны масштабного потопа и присоединился к субботнику, помогая местным жителям. Блогер также призвал своих подписчиков помочь пострадавшим.

— Когда я ему сказала, что мы из Новосибирска, он сразу сказал, что Новосибирск — это очень клёво, и ему очень понравилось в городе», — рассказала Юлия изданию Om1 Новосибирск.

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Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Нововведение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Речь идёт о нормах федерального закона № 67-ФЗ, которые с 2012 года регулируют страхование перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Изначально эти требования не распространялись на такси. Ситуация изменилась 1 сентября 2024 года, когда в силу вступили поправки, сделавшие ОСГОП обязательным и для легковых такси. Тогда же перевозчикам дали 60 дней на оформление полисов и передачу сведений о них в региональные органы власти. За отсутствие страховки грозили серьёзные штрафы — до 1 миллиона рублей, которые позже снизили до 40 тысяч.

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