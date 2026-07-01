Таксист из Новосибирска ведёт блог о своей работе

Мурод Темурзода совмещает работу таксиста с ведением популярного блога. 24-летний новосибирец рассказывает о курьёзных случаях и стереотипах, связанных с профессией.

Старт карьеры в блогинге пришёлся на январь 2026 года. Популярность пришла после публикации видео о конфликте с нетрезвыми пассажирками, которое набрало 1,5 миллиона просмотров.

В своём блоге Мурод, по сообщению Горсайта, делится историями из жизни, всегда сохраняя анонимность героев. Его аудитория — преимущественно коллеги-таксисты, которые поддерживают автора и делятся своими историями.

Среди ярких моментов работы — истории о благодарных пассажирах. Например, однажды водитель помог плачущей девушке, угостив её клубникой, после чего поездка закончилась весёлой беседой.

Сейчас у блогера более 9 тысяч подписчиков, а его ролики набирают сотни тысяч просмотров. На создание контента уходит около трёх часов в день, что не мешает основной работе.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таксисты массово переходят на газ.