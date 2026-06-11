В Новосибирске завершается строительство фармацевтического завода

В Ленинском районе Новосибирска на улице Станционной завершается возведение нового фармацевтического корпуса №7 АО «Производственная фармацевтическая компания «Обновление». Объект возводится на территории предприятия, которое специализируется на выпуске лекарственных препаратов, отметили в Стройнадзоре Новосибирской области. Площадь строящегося здания составляет 18 130,9 квадратных метров.

В новом корпусе инвестор планирует производить и упаковывать таблетки и препараты в тубах (капсулы, таблетки, шипучие таблетки) с помощью автоматизированного оборудования.

Строительные работы стартовали в октябре 2022 года. Первый этаж здания предназначен для складских помещений, зоны загрузки, входной группы с гардеробом, санузлов и технических комнат. Второй этаж будет включать хозяйственные и технические помещения, а также прачечную. На третьем этаже разместятся складские зоны и производственная лаборатория. Основное производство с комплексом чистых комнат и административные помещения будут находиться на четвёртом этаже.

— В ходе работы на объекте дана оценка завершению работ по устройству наружных инженерных сетей, устройству внутренних инженерных систем, выполненным отделочным работам в производственных и административно-бытовых помещениях. Идёт проверка исполнительной документации. В планах застройщика выйти на итоговую проверку к осени 2026 года, — рассказали Стройнадзора.

Напомним, в 2025 году исполнительный директор компании Владимир Гречкин сообщал, что завершить строительство корпуса №7 предприятие планировало в 2026 году, а затем приступить к лицензированию производства. В цехе компания намерена расширить производство таких препаратов, как ацетилсалициловая кислота, парацетамол, витамин С, диклофенак, нимесулид, ибупрофен, бисопролол, пирацетам, индапамид и других. Запуск площадки позволит компании увеличить потенциал в данном виде лекарственных форм на 200 млн упаковок препаратов в год.

АО ПФК «Обновление» создано в 2002 году. Продвигает на рынке продукцию под зонтичным брендом Renewal. Данные о выручке и прибыли компании закрыты с 2022 года.

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