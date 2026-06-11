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Медицина

В медицинском центре новосибирского университета начался монтаж оборудования

Автор: Артем Рязанов

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Центр является одним из ключевых объектов строящегося кампуса НГУ

В Учебно-научном центре Института медицины и медицинских технологий НГУ начали установку технологического оборудования. Этот центр является частью объектов второй очереди нового кампуса университета, который строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В настоящее время на объект активно завозят мебель и монтируют оборудование для очистки сточных вод. Также устанавливают передаточные боксы для лабораторий и чистых помещений. Все строительно-монтажные работы и благоустройство территории завершены.

Новое здание УНЦ ИММТ примет более 700 студентов, изучающих медицину, фармацевтику и психологию. Здесь также будут открыты новые направления — «Медицинская кибернетика» и «Промышленная фармация», введенные в НГУ в 2025 году. В здании разместятся практикумы и лаборатории молекулярной фармакологии, метаболомных исследований, медицинской химии, молекулярной вирусологии и онкологии, а также другие специализированные лаборатории.

На цокольном этаже УНЦ расположится один из самых современных и высокотехнологичных аккредитационно-симуляционных центров России, площадь которого составляет около 1400 квадратных метров. В центре будут установлены стандартные тренажеры для подготовки врачей, а также специализированный блок для обучения по медицине катастроф и роботы-тренажеры для проведения эндовидеохирургии, ультразвуковых и эндоскопических исследований. Здесь же будет находиться центр аккредитации врачей различных специальностей, что позволит создать единое пространство для обучения, тренировки и объективной оценки профессиональных навыков специалистов.

Ранее редакция сообщала о том, что НГУ и медицинский университет Ирана планируют обмен студентами и преподавателями.

Источник фото: пресс-служба НГУ

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Рубрики : Медицина

Регионы : Новосибирск

Теги : строительство НГУ

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Торги по продаже имущества «Клиники НИИТО» аннулируют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Один из несостоявшихся участников торгов по продаже имущества АНО «Клиника НИИТО» опротестовал результаты одного из аукционов в УФАС. Как говорится в сообщении ведомства, арбитражный управляющий необоснованно отклонил заявку претендента и не допустил его к торгам.

— Отсечение же претендентов, правомерно участвующих в процедуре, на стадии подачи заявок не соответствует ни целям торгов, ни антимонопольным требованиям к торгам. Это также ущемляет интересы кредиторов, — отметили в УФАС.

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Цены на контрацептивы и противоаллергические препараты выросли в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В мае в в Новосибирске резко подорожали препараты для лечения глаз — сразу на 23,5%. На втором месте по динамике оказались противоинфекционные средства (+20%). Продажи контрацептивов увеличились на 12,5%, а антигистаминные препараты — на 10,6%.

Продажи препаратов для нервной системы сократились на 14%. В категории средств от простуды зафиксировано незначительное уменьшение объёмов продаж. Лекарства для эндокринной системы показали снижение на 2,3%, констатировали эксперты сервиса «Индекс Megapteka.ru».

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Госпиталь ветеранов в Новосибирске возглавила Анастасия Шуркевич

Автор: Оксана Мочалова

Министерство здравоохранения Новосибирской области официально представило коллективу госпиталя ветеранов войн № 2 нового руководителя. Пост главврача, который 35 лет занимала Людмила Канунникова, перешел к Анастасии Шуркевич. Ранее Анастасия Алексеевна работала заместителем главного врача в поликлинике № 1.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий лично представил её персоналу и охарактеризовал как опытного организатора здравоохранения. По словам министра, новый руководитель сохранит традиции учреждения и уверенно продолжит развивать базу, которая была создана предшественницей.

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Инфекционист объяснил новосибирцам рост «болезни поцелуев» среди зумеров

Автор: Оксана Мочалова

В российских регионах участились случаи инфекционного мононуклеоза среди молодых людей от 15 до 24 лет. Болезнь, которую в народе называют «болезнью поцелуев», традиционно ассоциировалась с детьми четырёх-пяти лет, но сейчас её всё чаще диагностируют у школьников и студентов. По разным данным, регистрируют от 40 до 80 случаев на 100 тысяч человек.

Врач-инфекционист Инвитро, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков уверен, что говорить о вспышке заболевания некорректно. У мононуклеоза всегда было два возрастных пика: раннее детство и подростковый возраст от 15 до 25 лет. Второй пик связан с гормональной перестройкой, активным общением и поцелуями, из-за чего болезнь и получила своё неофициальное название много десятилетий назад.

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Число абортов в Новосибирской области снизилось почти в два раза

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области за последние шесть лет количество абортов сократилось почти в два раза. это связано с доступностью контрацепции и доабортного консультирования.

— 99 % всех беременных, обратившихся на аборт в 2025 году, были проконсультированы психологами и социальными работниками. Из них 21 % женщин отказались от абортов и сохранили беременность, — отметил он.

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В Новосибирске всем детям со СМА заменили «Спинразу» на российский аналог

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 23 и 24 мая проходил «СМА‑Фест 2026». Это мероприятие для детей и взрослых со спинальной мышечной атрофией (СМА) — тяжёлым наследственным неврологическим заболеванием. Участниками «СМА‑Феста» стали жители регионов Сибири и Дальнего Востока. Infopro54 поговорил с ними о доступе к дорогостоящим препаратам, средствам реабилитации, диагностике и о судах.

Как правило, орфанные заболевания известны врачам, больным, их семьям и волонтёрам специализированных фондов. Но о СМА несколько лет назад узнали многие: о заболевании стала часто писать пресса в связи с созданием первого лекарства, одобренного для лечения СМА, которое на какое‑то время стало самым дорогим в мире. Речь идёт о препарате «Спинраза» (зарегистрирован фармпроизводителем из Нидерландов), появившемся в 2016 году. В России он был зарегистрирован в 2019 году. Одна инъекция «Спинразы» стоила порядка 8 миллионов рублей, годовой курс — более 40 миллионов рублей. Семьи детей со СМА и фонды объявляли сборы, родители больных детей проводили пикеты с требованием обеспечить их новым эффективным лекарством. Это были очень тяжёлые, драматические истории: собрать «с миру по нитке» 45 миллионов рублей — почти нереальная задача.

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