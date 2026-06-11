В медицинском центре новосибирского университета начался монтаж оборудования

В Учебно-научном центре Института медицины и медицинских технологий НГУ начали установку технологического оборудования. Этот центр является частью объектов второй очереди нового кампуса университета, который строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В настоящее время на объект активно завозят мебель и монтируют оборудование для очистки сточных вод. Также устанавливают передаточные боксы для лабораторий и чистых помещений. Все строительно-монтажные работы и благоустройство территории завершены.

Новое здание УНЦ ИММТ примет более 700 студентов, изучающих медицину, фармацевтику и психологию. Здесь также будут открыты новые направления — «Медицинская кибернетика» и «Промышленная фармация», введенные в НГУ в 2025 году. В здании разместятся практикумы и лаборатории молекулярной фармакологии, метаболомных исследований, медицинской химии, молекулярной вирусологии и онкологии, а также другие специализированные лаборатории.

На цокольном этаже УНЦ расположится один из самых современных и высокотехнологичных аккредитационно-симуляционных центров России, площадь которого составляет около 1400 квадратных метров. В центре будут установлены стандартные тренажеры для подготовки врачей, а также специализированный блок для обучения по медицине катастроф и роботы-тренажеры для проведения эндовидеохирургии, ультразвуковых и эндоскопических исследований. Здесь же будет находиться центр аккредитации врачей различных специальностей, что позволит создать единое пространство для обучения, тренировки и объективной оценки профессиональных навыков специалистов.

Ранее редакция сообщала о том, что НГУ и медицинский университет Ирана планируют обмен студентами и преподавателями.