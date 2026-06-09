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Власть Общество

Механизм покупки скота взамен изъятого дорабатывают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

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В селах, где карантин по пастереллезу был снят в первых числах мая, жители смогут начать восстанавливать поголовье уже в августе

Через управление ветеринарии Новосибирской области хозяйствам, пострадавшим из-за карантина по пастереллезу, у которых изымался скот, перечислено 352 млн рублей. Речь идет о 8 хозяйствах. Еще два работают со страховыми компаниями. Личным подсобным хозяйствам выплачено чуть более 100 млн рублей. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов отметил, что компенсации по забою скота не получила только фермер Светлана Панина. Напомним, у жительницы села Новоключи Купинского района забили около 200 голов скота.

По словам Михайлова, сейчас ведомство вносит изменения в нормативно-правовую базу, чтобы закрыть потребности ЛПХ по приобретению нового поголовья. В том числе снимаются ограничения по госпомощи в 200 тысяч рублей, которые действовали ранее.

— Сейчас мы их убираем. Будем помогать нашим ЛПХ через фонды. В части юридических лиц у нас также разработан план и механизм действий, в том числе по нормативке через казначейское сопровождение, через льготное кредитование. С каждым предприятием идет индивидуальная точечная работа, чтобы помочь предприятиям в максимально короткие сроки восстановить поголовье, — подчеркнул Михайлов.

Напомним, новый скот жители некоторых пострадавших сел смогут покупать в августе. Власти в мае начали составлять списки необходимых людям животных. Сельхозорганизациям Новосибирской области, которые лишились скота из-за борьбы с опасным инфекционным заболеванием, рекомендовали покупать новых животных внутри региона. При этом региональный Минсельхоз заявляет, что многие хозяйства планируют приобретать КРС в других регионах.

По данным на апрель, в Новосибирской области и других регионах молодняк мясных пород (герефордская, симментальская, казахская белоголовая) предлагали по цене от 270 рублей за килограмм живого веса. Племенных нетелей голштино-фризской породы (молочное направление) продавали за 250 тысяч рублей за голову, племенных телок — по 270 рублей за килограмм живого веса. Бычки абердин-ангусской породы (мясное направление) предлагались по 330 рублей за килограмм живого веса.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале июня в Новосибирской области снят карантин по пастереллезу. Открыть поставки мяса за пределы региона власти надеются к 30 июня. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : карантин депутаты

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