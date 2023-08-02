В Украине хотят официально запретить слушать песни на русском языке

Закон о запрете использования российского музыкального контента в украинских заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг и ужесточении за это ответственности зарегистрирован в Верховной раде, пишут украинские СМИ.

В соответствии с инициативой, за использование российских фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов предполагается штраф от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов, за повторное нарушение — от 1000 до 1500.

Украинские депутаты уверены, что «музыкальный продукт государства-агрессора может создать иллюзию привлекательности российской идентичности, наличия общих интересов».

Ранее редакция сообщала, что атаку морских дронов на корабли Черноморского флота отразили российские военные.