Жители Искитима потеряли возможность покупки вторичного жилья по семейной ипотеке

С 1 июля 2026 года вступил в силу обновленный перечень городов, жители которых могут приобрести квартиры на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». Из списка исключено 18 городов в 18 регионах России, и в их число попал Искитим Новосибирской области.

Актуализация перечня проходит дважды в год — 1 января и 1 июля. Критерий для включения города в список остается неизменным: на его территории должно строиться не более двух многоквартирных домов. По данным единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на 1 июля 2026 года, Искитим перестал соответствовать этому условию.

Всего в обновленный перечень для «Семейной ипотеки» вошло 886 городов из 83 регионов. В него были добавлены 13 новых населенных пунктов, таких как Ангарск (Иркутская область), Мичуринск (Тамбовская область) и Павловск (Воронежская область).

— В этих городах семьи могут улучшить свои жилищные условия приобретая квартиры на вторичном рынке. На приобретение вторичного жилья в городах с низкими объемами строительства оформлено более 17,3 тыс. кредитов на общую сумму 59,4 млрд рублей, — отметила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

В Новосибирской области из 11 городов, где ранее была доступна льготная программа на «вторичку», теперь участвуют в госпрограмме 10. Среди них — Барабинск, Черепаново, Татарск, Карасук, Тогучин, Болотное, Каргат, Куйбышев, Купино и Чулым.

На рынке недвижимости региона исключение Искитима вряд ли приведет к серьезным последствиям. Ранее риелторы отмечали, что спрос на «Семейную ипотеку» в малых городах Новосибирской области остается крайне низким, так как там практически нет предложений, соответствующих строгим требованиям программы — дом должен быть не старше 20 лет и не аварийным. Кроме того, в первом квартале 2026 года ввод жилья в регионе сократился на 54,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и только Искитим показал положительную динамику.

Ранее редакция сообщала, что просрочка по ипотеке на вторичке в Новосибирске выросла более чем в два раза.