В Новосибирске начался ремонт фасада спортивного клуба «Динамо»

В Новосибирске начали ремонт фасадов здания спортивного клуба «Динамо» — памятника архитектуры регионального значения, расположенного на улице Коммунистической в центре города. Сооружение имеет сложную геометрию. В июне завершился первый этап работ: часть фасада выкрашена серый цвет.

Как выяснил журналист Infopro54, ремонт будет проходить поэтапно за счёт средств собственника здания – спортивного клуба «Динамо». Конкретные сроки окончания работ не называются. Как сообщил источник редакции, всё будет зависеть от финансирования.

Важным оказался вопрос цвета. До начала ремонта здание было выдержано в жёлто-коричневых тонах. Обновлённая часть теперь стала серой. Это фактически продолжение давнего спора, характерного для новосибирских памятников конструктивизма: каким цветом они должны быть и какими были исторически. Существует несколько точек зрения. Считается, что новосибирский конструктивизм в целом серый, однако изыскания архитекторов показывают, что это не всегда так. В истории самого «Динамо» были периоды разного цвета. Известно, что в 1989 году здание спортклуба горело, после чего там проводились работы, и цвет, по всей видимости, был изменён.

– Перед пожаром здание «Динамо» имело серую штукатурку под шубу. Сейчас главный фасад выкрашен в песочно-жёлтый и коричневые цвета, дворовый фасад до сих пор покрыт серой шубой. Поэтому перед нами стояла задача определить, какой цвет был первоначальным. Обычно на дворовых фасадах, где реже делается ремонт, можно найти под слоями поздних наслоений первоначальную окраску. На дворовом фасаде «Динамо» под слоем шубы сложного серого цвета вторым слоем лежит бирюзово-зелёный цвет, под ним по оштукатуренной кирпичной кладке лежит пастельно-жёлтый цвет. Таким образом, в ходе натурных исследований было выявлено, что изначально здание было выкрашено в пастельно-жёлтый цвет, скрывающийся под более поздними наслоениями, – рассказал архитектор Константин Печерин.

Спортивный клуб «Динамо» построен в 1933 году по проекту творческой группы архитекторов Б.А. Гордеева, С.П. Тургенева и инженера Н.В. Никитина. Здание является одним из наиболее ярких примеров конструктивизма в Новосибирске и образцом общественного здания первой пятилетки. Первоначально оно состояло из двух соединённых под углом 90° объёмов: 2–3-этажного главного корпуса и одноэтажного игрового зала с уникальной деревянной арочной конструкцией пролётом 22,6 м, под которым находился 50-метровый тир. В 1942–1951 годах проведена реконструкция с надстройкой четвёртого этажа. 22 июля 1989 года в результате пожара игровой зал был полностью утрачен. Общая площадь помещений составляет 3331,8 м². Здание по-прежнему используется как спортивный клуб.

Ранее редакция рассказывала, что архитекторы предложили сделать цветовые паспорта для всех районов Новосибирска.