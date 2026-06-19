Депутат Госдумы обратилась в СК по поводу нарушений на оптовом рынке в Новосибирске

Депутат Государственной думы РФ Нина Останина направила обращение к председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой организовать проверку деятельности рынка «Мандарин» (он же «ЕврАзия‑Сибирь») в посёлке Крупской Новосибирской области.

В обращении указаны сведения о несоблюдении требований миграционного законодательства лицами, которые ведут торговую деятельность на территории рынка. Кроме того, отмечается, что, несмотря на проведённые правоохранительными органами рейды и проверки, на рынке продолжаются беспорядки с участием мигрантов.

Жители поселка неоднократно обращались с жалобами на нарушения — в том числе на незаконную торговлю с фур. При этом, по словам граждан, многочисленные проверки Следственного комитета, Роспотребнадзора и других компетентных органов пока не привели к ощутимым результатам. Горожане надеются на подключение к ситуации губернатора Андрея Травникова и ждут ответов на запросы о том, возбуждены ли уголовные и административные дела и кто понесёт ответственность за нарушения.

На данный момент органы СК России по Новосибирской области проводят процессуальную проверку по данному факту. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону держать ситуацию на контроле.

Напомним, ранее Бастрыкину неоднократно поступали жалобы от жителей Хилокского микрорайона, которые жаловались на мигрантов работающих на одноименном оптовом рынке и требовали его закрытия. В 2025 году произошла массовая передислокация торговцев на новую оптовую площадку за пределы Новосибирска, расположенную рядом с поселком Крупской.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний.