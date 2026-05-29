Арт-журналистов, пишущих об искусстве, будут готовить в Новосибирске

В 2026 году в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им А.Д. Крячкова открыты новые образовательные программы. В частности, получила аккредитацию образовательная программа рекламы и связи с общественностью. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Багрова.

— Наша арт-журналистика, мы будем готовить специалистов в сфере PR, а также тех, кто пишет об искусстве, — сообщила Багрова.

По ее прогнозам, в вузе ожидают большой спрос на творческие программы «Цифровая урбанистика» и «Управление развитием территорий».

— Надеемся, что в этом году сможем отобрать качественных, творчески настроенных абитуриентов. В целом, не думаю, что конкурсная ситуация в этом году будет более напряжённой, чем в прошлом. Мы находимся в том же фарватере, — подчеркнула она.

Напомним, в этом году в вузах России сокращено 47 тысяч, или 13%, от числа платных мест. Преимущественно это затронуло негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, журналистика.

