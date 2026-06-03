Новосибирцы переплачивают за посуточную аренду дома в 4 раза

В Новосибирской области 7 дней посуточной аренды дома стоят как месяц долгосрочного найма. Средняя ставка долгосрочной аренды — 103 тыс. рублей в месяц, а посуточной — 15 тыс. рублей за сутки. Таким образом, посуточная аренда дороже долгосрочной в 4 раза.

В Ставропольском крае и Башкортостане разрыв ещё заметнее — месяц посуточной аренды там стоит как 6 дней долгосрочной (разница в 5 раз). А в Тверской области и Краснодарском крае этот показатель составляет 13 дней — то есть разрыв в 2,3 раза меньше, чем в Новосибирской области.

Эксперты подчеркивают, что реальная разница может оказаться ещё больше, так как в выходные дни расценки посуточной аренды обычно повышают.

По словам ведущего аналитика Циан Елены Бобровской, для семьи, которая хочет пожить за городом более одной недели, с большой долей вероятности выгоднее будет снять дом сразу на месяц, хотя не все арендодатели предоставляют такие услуги одновременно.

По данным «Мир квартир», за последний год аренда домов в Новосибирской области упала на треть при среднем по России снижении в 21,5%. После отмены льготной ипотеки цены на аренду резко взлетели, но спрос не выдержал, и рынок начал корректироваться вниз. Предложение домов за год выросло на 80%, однако ликвидных объектов становится всё меньше — дома устаревают и морально, и физически.

При этом Новосибирская область вошла в топ-5 регионов России с самой развитой шеринговой экономикой — и прежде всего за счёт аренды жилья. По данным УФНС, 32,8 тысячи новосибирцев владеют 3–4 квартирами и большинство сдаёт их в наём. Как отмечала доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг, рынок недвижимости постепенно переходит от рынка собственников к рынку арендаторов. Арендодатели вынуждены прислушиваться к партнёрам, снижать аппетиты и договариваться, чтобы не терять жильцов.

На этом фоне долгосрочный съём становится всё более привлекательной альтернативой посуточному проживанию — особенно если речь идёт о сроке от одной недели.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку.