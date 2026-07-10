Аренда загородных домов в Новосибирской области выросла на 16% за полгода

Рынок аренды частных домов в России переломил тренд на снижение. С мая этого года стоимость найма загородного жилья начала увеличиваться, и по итогам первого полугодия средняя ставка по стране показала положительную динамику. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив ситуацию в 83 регионах.

В Новосибирской области рост оказался значительно выше среднероссийского. Если в целом по РФ аренда домов подорожала на 2,9% (до 47,7 тыс. рублей в месяц), то в регионе этот показатель составил 16,1%. Сейчас средняя стоимость аренды частного дома здесь достигает 46 941 рубля в месяц.

При сравнении с соседними регионами Сибири ситуация выглядит неоднородно. В Томской области, напротив, зафиксировано одно из самых сильных падений ставок в стране — минус 32,7%, средняя цена там опустилась до 31 985 рублей. Омская область продемонстрировала динамику, близкую к новосибирской (+17,9%), при этом аренда там стоит заметно дороже — 54 725 рублей. В Алтайском крае рост был символическим (+1,5%), а средняя цена составляет 43 553 рубля. В Кемеровской области аренда прибавила 5,1% (31 704 рубля), а в Красноярском крае — 7,6% (44 454 рубля). Таким образом, Новосибирская область оказалась в лидерах по темпам удорожания среди сибирских регионов, уступив лишь Омску по абсолютной величине ставки.

Эксперты связывают возобновление роста с сезонным фактором. С началом теплого сезона интерес к загородному жилью традиционно повышается, однако текущий спрос все еще уступает ажиотажу, наблюдавшемуся в 2020–2024 годах.

— В сегменте аренды домов наблюдается та же динамика, что и в сегменте аренды квартир: сильный рост ставок произошел в 2024 году, а с начала 2025 года они начали падать, и этот процесс продолжался до мая сего года, когда ситуация наконец преломилась. Высокий летний сезон смог слегка поднять ставки, однако спрос на аренду частных домов сейчас не такой интенсивный, как в аналогичный период 2020-2024 годов, на волне пандемийного и постпандемийного интереса к загородной жизни, — говорит генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Аналитики также отмечают, что предложение на рынке с начала года выросло на 17%. В связи с этим не исключено, что с наступлением осени, когда дачный сезон завершится, арендные ставки вновь могут поползти вниз.

Примечательно, что ещё год назад ситуация была противоположной. По данным того же портала, за последний год аренда домов в Новосибирской области упала на треть — при среднем по России снижении в 21,5%. Тогда рынок скорректировался после резкого взлёта цен, вызванного отменой льготной ипотеки, а предложение за год выросло на 80%. На этом фоне долгосрочная аренда остаётся значительно выгоднее посуточной: неделя краткосрочного найма загородного жилья стоит здесь столько же, сколько месяц долгосрочного.

Ранее редакция сообщала, что мэрия изымает почти 80 домов для КРТ в Октябрьском районе Новосибирска.