Александр Бойко планирует построить банный комплекс

Мэрия Новосибирска выдала разрешение АО «Трансервис» девелопера и депутата регионального парламента Александра Бойко на строительство банного комплекса для оказания населению или организациям бытовых услуг. Объект должен быть введен в эксплуатацию до мая 2028 года.

Как отмечается в документе, объект будет расположен в Заельцовском районе на улице Победы, рядом с Заельцовским бором. Там же расположен многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который возводит другая компания Бойко — ГК TS Group.

В пресс-службе группы от комментариев по новому проекту воздержались.

Судя по документу, размещенному на сайте мэрии, площадь объекта составит 3500 квадратных метров, включая подземный этаж. В проект также входит эксплуатируемая кровля — 933 кв метра.

По данным Новосибирскстата, за квартал 2026 года за услуги бань и саун новосибирцы заплатили более миллиарда рублей, на 31% больше, чем годом ранее. За март — 347 млн, на 26% больше.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент действует 380 бань и саун, включая филиалы, а также 236 спа-центров. 10 организаций имеют статус термальных комплексов. В Заельцовском районе сейчас находится спа-курорт с термальным комплексом «Гринвуд СПА», в Калининском — «Мира Термы».

Стоит отметить, что в границах улицы Победа также находится апарт-отель «Рамада», строится школа «Рост», собственником которых является Александр Бойко.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области наблюдался особенно заметный рост: спрос на бани подскочил в 1,6 раза, а в некоторых заведениях число посетителей увеличилось почти втрое, достигнув 1,8 тысячи чеков.