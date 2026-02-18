Поиск здесь...
Сибирские морозы подогрели спрос на бани

В Новосибирской области он подскочил в 1,6 раза

Аномальные январские морозы, охватившие большую часть России, спровоцировали существенный всплеск интереса к посещению бань и саун. Согласно аналитическим данным сервиса «Первый ОФД» (Продажи.рф, входит в группу ВТБ), в течение января жители страны насчитали порядка 100 тысяч посещений бань, на что было потрачено свыше 220 миллионов рублей. В целом по России среднее количество чеков за банные услуги увеличилось в 1,2 раза.

В Новосибирской области наблюдался особенно заметный рост: спрос на бани подскочил в 1,6 раза, а в некоторых заведениях число посетителей увеличилось почти втрое, достигнув 1,8 тысячи чеков.

Ряд регионов продемонстрировали многократное увеличение количества посещений на фоне суровых климатических условий. Чем сильнее были морозы, тем ощутимее становился рост спроса. Ярким примером органического спроса стала Республика Татарстан, где количество чеков выросло на 60%, а в отдельных точках посещаемость увеличивалась до 12 раз.

Увеличение числа посетителей парилок, связанное с крещенскими морозами, было зафиксировано и в столице. В январе москвичи посетили бани не менее 15 тысяч раз, что на 80% больше показателей января 2025 года. Именно в Центральной России погодная аномалия оказалась наиболее продолжительной. В Липецкой области спрос увеличился на 46%, а в Тверской — на 33%, где температура отклонялась от нормы на 7-12 градусов.

Аналитика текущего момента не только отражает повышение спроса на банные и саунные услуги вследствие экстремальных погодных условий, но и свидетельствует о развитии самой инфраструктуры, прокомментировал Алексей Петрин, руководитель аналитического направления «Продажи.рф» («Первый ОФД»). По его словам, наблюдается открытие новых заведений в регионах и увеличение частоты посещений в существующих. Это подчеркивает, что баня остается по-настоящему востребованным форматом отдыха и оздоровления, интерес к которому дополнительно подогревают зимние холода. Январь 2026 года войдет в историю как один из самых морозных за последние 25 лет.

Фото: ru.freepik.com/Автор: gpointstudio 

